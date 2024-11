Festival LED em Belém: professor influencer e ex-BBB chega a Belém para mediar evento

O professor e influenciador João Pedrosa será um dos destaques do Festival LED – Belém, que acontece nos dias 26 a 28 de novembro, na Estação das Docas, em Belém. O educador mediará a reflexão sobre o tema “Trajetórias Ancestrais: Como o passado pode guiar futuros mais inclusivos”, nesta quarta-feira (27), às 10h30.

O evento tem como objetivo promover um diálogo sobre questões sociais, culturais e históricas, também será transmitido online, com acesso gratuito por meio do Globoplay e G1. Além disso, João irá trazer reflexões das trajetórias históricas das comunidades ancestrais, especialmente as populações indígenas e afro-brasileiras, oferecendo valiosas lições para a construção de um futuro mais inclusivo, igualitário e sustentável.

VEJA MAIS

“O resgate das histórias ancestrais é mais do que uma homenagem ao passado, é um caminho para reimaginar um futuro em que todos possam ter espaço. Ao olhar para o que fomos, podemos redesenhar o que queremos ser”, afirma o influenciador.

João ainda dividirá o palco com grandes artistas locais Dona Onete, Gaby Amarantos, Maria Vilani, Sâmela Sateré Mawé. O Festival LED é um evento de grande relevância para a cultura digital e social, e terá sua programação expandida com palestras, debates e apresentações ao vivo, destacando temas essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e colaborativa.