Festival LED chega a Belém na próxima quarta (27/11); confira a programação completa

(Re)pensar o futuro da educação e inspirar agentes sociais é o propósito de um evento que desembarca pela primeira vez em Belém, no dia 27 de novembro: o Festival LED (Luz na Educação). A programação reunirá mais de 25 palestrantes, em 5 palestras, na Estação das Docas, das 9h às 20h. A participação é gratuita.

O evento reúne especialistas, educadores, artistas e empreendedores para debater, com o público, maneiras de democratizar a educação no Brasil. Entre os palestrantes estão: Fafá de Belém, Thaynara OG, Sandra Annenberg, Mítico, Poliana Abritta, Dona Onete entre outros. O apresentador da TV Liberal, Márcio Lins, será o mestre de cerimônia.

Para participar do evento, interessados precisam se inscrever no site do Festival LED.

Sobre o Festival LED

O Festival LED Belém é uma realização da Globo e Fundação Roberto Marinho, com apoio da TV Liberal, Canal Futura e Sebrae.

O evento faz parte do Movimento LED — Luz na Educação, uma iniciativa que mapeia, traz visibilidade e reconhecimento a práticas que estão impactando vidas através da educação. Uma das formas de reconhecimento é o Prêmio LED, que já foi entregue a mais de 20 iniciativas em todo o Brasil e distribuiu mais de R$ 4 milhões para esses projetos.

No Rio de Janeiro, já foram realizadas três edições do festival, reunindo mais de 200 horas de conteúdo, 14 mil participantes e 300 palestrantes - alcançando mais de 18 mil pessoas no total.

Serviço

Festival LED

Inscrições: Movimento LED - Luz na Educação

Data: 27/11

Horário: de 9h às 20h

Local: Estação das Docas, Av. Mal. Hermes, S/N - Campina, Belém

Programação completa

09h - Credenciamento

10h às 10h30 | Palco LED Inspira | Teatro Maria Sylvia Nunes

Boas-vindas

10h30 às 11h30 | Palco LED Inspira | Teatro Maria Sylvia Nunes

Trajetórias ancestrais: como o passado pode guiar futuros mais inclusivos?

Reflexão sobre como a ancestralidade e os ensinamentos passados moldam o futuro.

Participantes:

Dona Onete (cantora e compositora)

Gaby Amarantos (cantora e apresentadora)

Maria Vilani (escritora e ativista)

Sâmela Sateré Mawé (bióloga e comunicadora indígena)

Mediação: João Luiz Pedrosa (professor e apresentador)

11h às 12h | Espaço EducaMídia | Varanda Galpão 3

Desinformação e mudanças climáticas: qual o papel da educação midiática?

Discussão sobre o impacto da desinformação e o papel das escolas na análise crítica de informações.

Participantes:

Patricia Blanco (Instituto Palavra Aberta)

Bruno Ferreira (EducaMídia)

11h30 às 13h30 | Oficinas LED | Galpão 3

Empreendendo a si mesmo: construindo seu plano de vida com o AprendiZAP

Oficina prática sobre autoconhecimento e planejamento pessoal para empreendimentos.

Instrutora: Bianca Silva (AprendiZAP)

12h às 13h | Palco LED Inspira | Teatro Maria Sylvia Nunes

Uma geração que faz e acontece

Histórias inspiradoras de jovens empreendedores que usam a comunicação como ferramenta de transformação.

Participantes:

Ana Rodrigues (Sebrae Nacional)

Guilhermina Abreu (Embaixadores da Educação)

Mitico (podcaster e youtuber)

Natalia Mapuá (ativista e diretora executiva da COJOVEM)

Mediação: Tainá Aires

13h30 às 15h | Cabine Podcast | Galpão 3

Educação empreendedora: formando protagonistas

Exploração teórica e prática do conceito de Educação Empreendedora.

Participantes:

Ana Rodrigues

Thaynara OG

Mediação: Caio Braz

14h às 15h | Palco LED Inspira | Teatro Maria Sylvia Nunes

Alerta vermelho para a crise climática: um desafio real e de todos nós

Debate sobre os desafios climáticos e o papel do Brasil na COP 30.

Participantes:

Kamila Camilo

Mauro Tavares

Zeneida Lima

Mediação: Sandra Annenberg

16h às 16h45 | Palco LED Inova | Anfiteatro

"É do Pará" apresenta: O Pará vai desfilar na Marquês de Sapucaí!

Homenagem ao Pará e sua rica cultura no carnaval de 2025.

Participantes:

Mestre Damasceno

Milton Cunha

Mediação: Tainá Aires

18h30 às 20h | Palco Multishow | Anfiteatro

Show a confirmar