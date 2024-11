Festival LED Belém: veja os conteúdos do evento que será realizado nesta quarta com foco na Educação

Integrando o Movimento LED, que busca identificar e reconhecer boas iniciativas em educação no Brasil, o Festival LED Belém chega à cidade nesta quarta-feira, 27, a partir das 9h, na Estação das Docas. O evento reúne nomes como Gaby Amarantos, Fafá de Belém, Poliana Abritta, Sandra Annenberg, entre outros profissionais de diversas áreas para promover debates que inspirem uma educação mais rica e democrática. Os ingressos gratuitos para participar do Festival presencialmente já estão esgotados, mas toda a programação do Palco LED Inspira poderá ser acompanhada ao vivo através do Canal Futura, no Globoplay, com transmissão aberta para não assinantes, e também pelo g1.

O que vai ter ao longo do dia?

A programação conta com dois palcos de conteúdos e 50 palestrantes em 20 atividades entre mesas de debates, shows e oficinas. O Palco LED vai trazer discussões sobre trajetórias ancestrais, empreendedorismo jovem, alerta vermelho para a crise climática que assola o planeta, mundo do trabalho e toda a potência cultural do Pará. Já o Palco Inspira vai falar sobre a homenagem que o estado paraense vai receber de uma escola de samba carioca em 2025, além de um bate-papo alertando sobre a circulação de fake news e como desenvolver competências para distinguir o verdadeiro do falso no universo de notícias que surgem a todo o instante.

As oficinas vão abordar a importância de construir um plano de vida com foco no empreendedorismo social e como desenvolver as habilidades analíticas necessárias para enfrentar os desafios do futuro. Os conteúdos foram construídos e parceria com a AprendiZap, a Ashoka e Social Good Brasil. O Espaço Educamídia vai focar em conversas sobre as mídia e educação ambiental e como a informação sobre o clima convida a sociedade a refletir e fazer análises críticas das informações. Já o Espaço Menos é Mais vai trazer um bate-papo sobre como a educação é base para a construção de um caminho para a sustentabilidade. Um grande show encerra o evento e promete agitar o público presente.

Intervalos divertidos e criativos

Ao longo do evento, promotores disponibilizarão QR Codes que darão ao público a oportunidade de curtir esses intervalos com o g1 Jogos. O objetivo da iniciativa é proporcionar momentos de diversão e leveza ao mesmo tempo em que desenvolve a concentração e raciocínio lógico. Enquanto os visitantes aguardam para entrar nas ativações, poderão acessar a editoria, que é uma das mais consumidas do portal, e escolher passatempos como ‘Soletra’, ‘Dito’, ‘Sudoku’, ‘Palavras-Cruzadas’ e ‘Caça-Palavras’.

Sobre o Festival

O Festival LED Belém é uma realização Globo e Fundação Roberto Marinho, com apoio da TV Liberal e Canal Futura e apoio estratégico do Sebrae. O evento é parte do Movimento LED - Luz na Educação, uma iniciativa Globo e Fundação Roberto Marinho que mapeia, ilumina e reconhece práticas que estão transformando vidas através da educação.

Para Cristovam Ferrara, diretor de Valor Social da Globo, trazer o evento a Belém é uma forma de expandir o olhar sobre a educação: “Expandir essa experiência do Festival LED para outros territórios, além da região Sudeste, promover debates acerca da educação, trocar vivências, explorar o que há de mais positivo sobre o tema para outros ambientes é um ganho para todos. Iniciar essa itinerância do Festival por Belém agrega ao projeto um olhar ainda mais plural para a educação. Estamos muito empolgados com essa edição”, declara.

Em três edições realizadas no Rio de Janeiro, o Festival LED alcançou 18 mil pessoas, em mais de 200 horas de conteúdo e 300 palestrantes.

Programação completa

09h - Credenciamento

10h às 10h30 | Palco LED Inspira | Teatro Maria Sylvia Nunes

Boas-vindas

10h30 às 11h30 | Palco LED Inspira | Teatro Maria Sylvia Nunes

Trajetórias ancestrais: como o passado pode guiar futuros mais inclusivos?

Reflexão sobre como a ancestralidade e os ensinamentos passados moldam o futuro.

Participantes:

Dona Onete (cantora e compositora)

Gaby Amarantos (cantora e apresentadora)

Maria Vilani (escritora e ativista)

Sâmela Sateré Mawé (bióloga e comunicadora indígena)

Mediação: João Luiz Pedrosa (professor e apresentador)

11h às 12h | Espaço EducaMídia | Varanda Galpão 3

Desinformação e mudanças climáticas: qual o papel da educação midiática?

Discussão sobre o impacto da desinformação e o papel das escolas na análise crítica de informações.

Participantes:

Patricia Blanco (Instituto Palavra Aberta)

Bruno Ferreira (EducaMídia)

11h30 às 13h30 | Oficinas LED | Galpão 3

Empreendendo a si mesmo: construindo seu plano de vida com o AprendiZAP

Oficina prática sobre autoconhecimento e planejamento pessoal para empreendimentos.

Instrutora: Bianca Silva (AprendiZAP)

12h às 13h | Palco LED Inspira | Teatro Maria Sylvia Nunes

Uma geração que faz e acontece

Histórias inspiradoras de jovens empreendedores que usam a comunicação como ferramenta de transformação.

Participantes:

Ana Rodrigues (Sebrae Nacional)

Guilhermina Abreu (Embaixadores da Educação)

Mitico (podcaster e youtuber)

Natalia Mapuá (ativista e diretora executiva da COJOVEM)

Mediação: Tainá Aires

13h30 às 15h | Cabine Podcast | Galpão 3

Educação empreendedora: formando protagonistas

Exploração teórica e prática do conceito de Educação Empreendedora.

Participantes:

Ana Rodrigues

Thaynara OG

Mediação: Caio Braz

14h às 15h | Palco LED Inspira | Teatro Maria Sylvia Nunes

Alerta vermelho para a crise climática: um desafio real e de todos nós

Debate sobre os desafios climáticos e o papel do Brasil na COP 30.

Participantes:

Kamila Camilo

Mauro Tavares

Zeneida Lima

Mediação: Sandra Annenberg

16h às 16h45 | Palco LED Inova | Anfiteatro

"É do Pará" apresenta: O Pará vai desfilar na Marquês de Sapucaí!

Homenagem ao Pará e sua rica cultura no carnaval de 2025.

Participantes:

Mestre Damasceno

Milton Cunha

Mediação: Tainá Aires

18h30 às 20h | Palco Multishow | Anfiteatro

Show a confirmar