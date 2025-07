Festival Japonês celebra cultura e gastronomia do país na Assembleia Paraense nesta sexta-feira (25)

Vivenciar o Japão, por meio de sua cultura e gastronomia, é a promessa do Festival Japonês, que será realizado nesta sexta-feira (25) na Assembleia Paraense. A programação diversa conta com apresentação de cosplayers, oficinas, brinquedos e atrações culturais, como o show de Kenzo Kitajima na voz e violão. O evento será realizado no dia 25 de julho, no Boulevard AP (Sede Campestre), das 18h à 1h.

A rica culinária japonesa é uma das grandes atrações do festival que contará com estações comandadas por Sushi Ruy Barbosa, Profundo, Sansei Temakeria, Sushi Boulevard e Estação AP.

VEJA MAIS

O Copinho do Bem será o copo oficial do festival. O Festival Japonês é um evento sustentável e, por isso, na área do Boulevard AP e Toc Toc, onde ocorrerá o evento, será exclusiva a utilização do Copinho do Bem para o consumo de quaisquer bebidas disponíveis. Não será permitido circular com garrafas, latas ou copos de vidro.

Cada participante pode solicitar o Copinho em qualquer ponto de venda. Ao final do evento, é possível devolver ou adquirir a unidade pelo valor de R$ 7,00 por cada copo.

Como será a emissão de convites?

Cada sócio (a) proprietário (a) poderá emitir e pagar até 2 convites, no site e app, de forma fácil e prática, no valor de R$ 150,00 cada, sem cartão de crédito. Esses convites não serão descontados da cota mensal do(a) sócio(a) e estarão disponíveis para compra até 25/07/2025, desde que haja disponibilidade, pois o número de convites para o evento é limitado.

Confira a programação

– Apresentação dos alunos da Escolinha de Karatê da AP;

– Recepção e apresentação dos cosplayers;

– Oficinas Origami e Shodo Taiken (experiência de caligrafia);

– Demonstração de Yukata (Vestimenta japonesa para adultos e crianças);

– Brinquedos: tobogã, balão alegria com bolinhas, e cama elástica;

– Apresentação do grupo de Taiko;

– Kenzo Kitajima (voz e violão);

– Banda Shinobi 88;

– DJ Ivan Davis.