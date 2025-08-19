Capa Jornal Amazônia
Feira de São Brás é entregue revitalizada, em Belém, com nova estrutura e foco no turismo e economia

Espaço conta com 195 bancas reformadas, infraestrutura moderna e aposta em sustentabilidade com energia solar

Bruna Lima e Bruno Roberto
fonte

A entrega da nova Feira de São Brás integra um conjunto de ações de valorização do patrimônio histórico de Belém (Wagner Santana / O Liberal)

A nova Feira de São Brás, em Belém, foi oficialmente entregue na tarde desta terça-feira (19), em cerimônia que contou com a presença do prefeito Igor Normando, da vice-governadora Hana Ghassan, do governador Helder Barbalho e demais autoridades. Após um amplo processo de reforma e requalificação, o espaço agora abriga 195 equipamentos de venda completamente revitalizados, incluindo áreas para refeições populares, lanches e comércio diverso. A feira promete se tornar um novo polo turístico e econômico da capital paraense.

Durante a cerimônia, o prefeito Igor Normando destacou o esforço conjunto das esferas municipal, estadual e federal para devolver à cidade um dos seus patrimônios mais simbólicos. “É uma requalificação completa do mercado de São Brás. Conseguimos alocar todos os antigos permissionários, ninguém ficou de fora. Foi tudo feito com dignidade, do jeito que eles merecem. Hoje, Belém vive um novo momento e recupera décadas de atraso”, afirmou.

A feira agora conta com infraestrutura moderna, incluindo tecnologia de energia solar, o que foi apontado pelo prefeito como símbolo de inovação aliada à tradição. “Estamos deixando um legado. Um espaço histórico, agora com o toque da modernidade, devolvido à população de forma digna”, completou.

A vice-governadora Hana Ghassan também celebrou o momento. “É um espaço lindo, produtivo, que vai contribuir com o turismo, com o dia a dia das pessoas, e trazer mais higiene e dignidade para quem trabalha e para quem consome. É de todos nós, e merece ser cuidado com carinho”, declarou.

Já o governador Helder Barbalho destacou a importância do projeto para o fortalecimento da economia local. “Esse mercado é um dos prédios mais lindos do Brasil. Ele representa o resgate da arquitetura e da memória de Belém, conjugando tradição e modernidade. É um equipamento público extraordinário que fortalece a economia e valoriza os trabalhadores”, afirmou.

A entrega da nova Feira de São Brás integra um conjunto de ações de valorização do patrimônio histórico de Belém, especialmente em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada na capital paraense em novembro de 2025.

Permissionários esperam atrair mais clientes

Nesta terça-feira (19), grande parte dos permissionários já estavam ocupando seus espaços e vendendo produtos variados. A comerciante Viena Souza, 57 anos, trabalha na feira de São Brás há cerca de 30 anos e comemorou o lançamento da nova feira. “Estou muito feliz com esse retorno para cá. Um espaço melhor, que dá para atender melhor os clientes”, relata.

A respeito do futuro, a comerciante espera que, com a melhoria no espaço da feira, os clientes perdidos retornem e novos consumidores sejam atraídos. “Perdemos muitos clientes na feira provisória. Agora, com essa melhoria, vamos tentar reconquistar e esperamos atrair ainda mais”, contou.

Na barraca da cozinheira Kátia Melo, de 54 anos, o prefeito de Belém e o Governador do Pará provaram um doce de bacuri, o qual a comerciante defende que é especialidade da casa. Com a feira entregue, Kátia espera que as vendas do doce e das outras refeições cresçam. “A expectativa está muito boa. Esperamos aumentar a clientela, receber turistas e voltar a crescer”, disse.

A comerciante também relatou a emoção de retornar ao espaço reformado. “Foi um momento muito difícil na feira provisória. A espera foi longa, mas esse momento chegou. Estou muito grata”, afirma Kátia.

Os visitantes aprovaram a nova Feira de São Brás

Já no dia de lançamento do novo espaço, as autônomas Izabel Cunha e Socorro Guimarães visitaram o espaço e pretendem voltar outras vezes. “Achei muito bonito. Belém estava precisando de um espaço desse. Moro aqui nas proximidades, pretendo voltar com certeza”, relatou Izabel. “Está tudo maravilhoso”, completa Socorro.

Além de destacarem a beleza, as visitantes destacaram a importância da população de manter o espaço conservado e bem cuidado. “A questão é a população conservar, porque a falta de educação acaba com o que tem de bonito”, defendeu Socorro.

