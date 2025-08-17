Capa Jornal Amazônia
Carro pega fogo no km 9 da rodovia BR-316 em Ananindeua

Automóvel apresentou chamas na altura do capô e do motor

Valéria Nascimento
fonte

Jeep com chamas no meio fio da BR-316, km 9, na frente da Escola Salesiana do Trabalho (Reprodução / Redes Sociais)

Um jeep preto pegou fogo na altura do quilômetro 9 da rodovia BR-316, no sentido Ananindeua – Belém, neste final de semana. O acidente, embora de alto risco em razão da possível propagação do fogo e explosão do carro, já que um carro em chamas pode explodir, não provocou um grande congestionamento na região. O Grupo Liberal solicitou informação ao Corpo de Bombeiros e à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), e aguarda o retorno das duas instituições.

Até então, não há informações sobre vítimas ou quantas pessoas estavam no veículo no momento do incêndio. Vídeos que circularam nas redes sociais da Grande Belém, neste domingo (17), mostram o jeep com chamas na frente, na altura do capô e do motor. O automóvel já aparece no meio fio da BR-316, bem na frente da Escola Salesiana do Trabalho, em Ananindeua, e embora o trânsito seja intenso na área, aparentemente o incidente não provocou maiores transtornos, exceto o grave risco de explosão do veículo.

Sites especializados em automóveis informam que em caso de incêndio no capô ou motor de um jeep, a prioridade é garantir a segurança, desligando o motor e saindo do veículo. Em seguida, deve-se acionar o Corpo de Bombeiros e, se possível e com segurança, utilizar um extintor para tentar controlar o fogo, evitando abrir o capô completamente para não alimentar as chamas.

Apesar de nem todo incêndio em carro resultar em explosão, o site observa que a explosão geralmente ocorre quando há um acúmulo rápido de gases inflamáveis ou devido ao calor extremo, afetando componentes como o tanque de combustível ou a bateria em veículos elétricos.

.
