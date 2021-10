Festival Gastronomia das Ilhas movimenta região do Combu com tour pelas águas

Este sábado (23), em Belém, foi marcado por um tour pelas águas doces do rio Guamá, com a realização do primeiro Festival Gastronomia das Ilhas. Com duas opções de roteiro, pelo rio Guamá e pelo igarapé Combu, a programação visa o fomento da economia local, a geração de emprego e renda e, ainda, o turismo, por meio da culinária belenense - a capital paraense foi eleita pela Unesco Cidade Criativa da Gastronomia, em 2015.

Doze restaurantes foram convidados a participar do festival, promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração de Belém: na Rota Rio Guamá (Verde), participaram Casa Combu, Combu na Cuia, Mirante do Combu, Remanso da Ilha, Saldosa Maloca e Solar da Ilha; na Rota Igarapé Combu (Roxo), participaram os restaurantes Aho, Combu Grill, Farol da Ilha, Filha do Combu, Portas Abertas e Rústico da Ilha. Os estabelecimentos criaram pratos especiais para o evento ao preço individual de R$ 59,90, com direito a entrada, prato principal e sobremesa.

Além de boa comida, quem participar do Festival de Gastronomia poderá contemplar as paisagens da região insular de Belém (Natália Mello / O Liberal)

No menu do restaurante Farol da Ilha, feito para o Festival, palitos de tapioca com carne seca e geleia de tomate apimentada na entrada; filhote defumado com arroz de Jambu cremoso e gratin de macaxeira no prato principal; e, na sobremesa ganache de chocolate quente com sorvete. O chef de cozinha Wagner Santos comentou sobre o resultado esperado com a movimentação do evento.

“Além de divulgar o trabalho da gastronomia no combu, traz renda formal e informal para os próprios moradores daqui. Também é bom para os turistas, que conhecem o nosso espaço, a natureza e desfruta das iguarias que temos na ilha. Mas hoje, o nosso maior público, e que cresceu muito nos últimos tempos, é o próprio belenense”, declarou o chef Wagner.