Festival dos Povos contra o Racismo e o Apartheid inicia neste domingo (19), em Belém

O Festival dos Povos contra o Racismo e o Apartheid, promovido pela Prefeitura de Belém, inicia neste domingo (19) e segue na segunda-feira (20) e na terça-feira (21), em alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, celebrado anualmente em 21 de março. As atividades estão programadas para acontecer na praça da República, Universidade Federal do Pará (UFPA), Comunidade da Aldeia e Escola Municipal Benvinda de França, localizada no bairro de São Brás.

A organização do evento é da Coordenação das Relações Internacionais (Corint) e Rede Cabana de Solidariedade aos Povos, que escolheram a Palestina como o país homenageado. Na programação do festival constam marchas de protesto, apresentações culturais e bate-papo, com representantes do movimento contra o apartheid na Palestina.

Praça da República

No dia 19, as atividades vão ocorrer na praça da República, com o cortejo do Boi Catguria. Já na Comunidade da Aldeia, no bairro Canudos, às 18h, está programada uma roda de conversa sobre “Boicote, Desinvestimento e Sanções contra Israel”, com a jornalista e escritora palestina Rita Abu Ghosh.

A programação segue na segunda-feira (20), às 14h, com a escritora Rita Abu Ghosh participando do bate-papo sobre “Juventude Palestina e Resistência”, no auditório do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), no campus UFPA Guamá.

E no último dia, 21 de março, o Festival dos Povos contra o Racismo e o Apartheid segue, às 14h, com o debate “Mulheres Palestinas contra o Racismo e o Apartheid”, no campus da UFPA, também com a jornalista palestina, e encerra, às 18h, com o Ato de Solidariedade entre os Povos, na Escola Municipal Benvinda de França.

A Rede Cabana de Solidariedade aos Povos reúne várias entidades, movimentos e instituições e tem o apoio da Prefeitura de Belém.

Dia de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial

A data é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), para homenagear as 69 pessoas mortas no chamado Massacre de Shaperville, em Joanesburgo, que participavam do protesto contra a Lei do Passe, em 21 de março de 1960. A Lei obrigava os negros a apresentarem um documento que determinava os locais onde eles poderiam circular.

Rita Abu Ghosh

É escritora palestina e organizadora social. Ela é uma refugiada originária de Jerusalém e, atualmente, vive em Ramallah. Coordena o Comitê Nacional Palestino para o BDS (BNC) na região árabe e tem mestrado em política internacional, pela Universidade SOAS de Londres. Antes disso, obteve bacharelado em Jornalismo pela Universidade de Birzeit, na Palestina.

Programação:

Festival dos Povos Contra o Racismo e o Apartheid - Homenagem Especial à Palestina

Domingo - 19/03

10h - Cortejo da Solidariedade com o Boi Catguria

Local - Praça da República.

18h - Roda de Conversa com a escritora e jornalista da Palestina, Rita Abu Ghosh.

Tema - Boicote, Desinvestimento e Sanções contra Israel.

Local - Comunidade da Aldeia, Canudos.

Segunda-feira, 20/03

14h - Roda de conversa com a escritora palestina Rita Abu Ghosh

Tema - Juventude Palestina e Resistência

Local - Auditório do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH)/UFPA.

Terça-feira, 21/03

14h - Roda de Conversa com Rita Abu Ghosh

Tema - Mulheres Palestinas contra o Racismo e o Apartheid

Local - Auditório do IFCH - UFPA.

18h- Dia Mundial contra o Racismo - Ato de Solidariedade entre os Povos

Local - Escola Municipal Benvinda França - São Brás.