Festival de torresmo volta a Belém com gastronomia e shows gratuitos no Bosque

Belém receberá um dos maiores festivais gastronômico itinerante do Brasil, retorna a Belém entre esta quinta-feira (9) e domingo (12). O evento será realizado das 12h às 22h, no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, com entrada gratuita. A programação reúne gastronomia, apresentações musicais e atrações voltadas para toda a família. Reconhecido por destacar diferentes versões do torresmo e pratos preparados com proteína suína, o festival chega à capital paraense com a temática "Lendas do Rock". Ao longo dos quatro dias, mais de 10 bandas se apresentam interpretando sucessos de artistas do rock nacional e internacional.

Festival reúne mais de 20 expositores e cardápio variado

Além do torresmo, o público poderá encontrar opções como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres com torresmo ou shimeji, lanches de costela, batatas recheadas, doces artesanais, sobremesas e chopp artesanal. Entre os destaques do cardápio estão:

Torresmo em diferentes versões;

Costela fogo de chão;

Baião de dois;

Feijão tropeiro;

Hambúrgueres com torresmo ou shimeji;

Lanches de costela;

Batatas recheadas;

Doces artesanais e sobremesas;

Chopp artesanal.

Com mais de 660 edições realizadas em diferentes regiões do país, o Torresmofest já passou por estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Segundo Raphaella Rocha, gerente de marketing do Shopping Bosque Grão-Pará, a expectativa é de receber um grande público durante os quatro dias de programação.

"É uma felicidade receber mais uma edição do Torresmofest aqui no Bosque. O evento reúne gastronomia, música e lazer, proporcionando uma experiência completa para os nossos clientes. Além de saborear pratos incríveis, o público poderá aproveitar uma super programação para as férias de julho, seja em família ou com os amigos. Temos certeza de que esta edição será um grande sucesso", afirmou.

Confira a programação de shows do Torresmofest em Belém

Quinta-feira (9)

18h – Matheus Brevis (voz e violão);

20h30 – Cover Led Zeppelin – Led Zeppelin Celebration.

Sexta-feira (10)

12h30 – Edu Souza (voz e violão);

18h – Especial Iron Maiden – The Prophecy;

20h30 – Especial AC/DC – Sin City.

Sábado (11)

12h30 – Matheus Brevis e Banda – Rock Internacional;

15h – Oasis – Supernova;

17h30 – Especial Beatles – Beatles Forever Oficial;

20h30 – Especial Charlie Brown Jr. – La Família 013.

Domingo (12)

12h30 – Del Rey Trio – Rock Internacional;

15h30 – Acordalice – Anos 80;

17h30 – Especial Amy Winehouse – Wellen Ávilla;

20h30 – Especial Guns N' Roses – Edu Souza.

Veja o serviço do Torresmofest em Belém

Evento: Torresmofest – Edição Especial Lendas do Rock;

Torresmofest – Edição Especial Lendas do Rock; Data: de 9 a 12 de julho;

de 9 a 12 de julho; Horário: das 12h às 22h;

das 12h às 22h; Local: estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará;

estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará; Entrada: gratuita;

gratuita; Shows: gratuitos;

gratuitos; Evento pet friendly.