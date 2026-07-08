Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Festival de torresmo volta a Belém com gastronomia e shows gratuitos no Bosque

Festival será realizado entre os dias 9 e 12 de julho, no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, com programação musical inspirada em clássicos do rock

O Liberal
fonte

Festival promete deliciar seus participantes (Divulgação)

Belém receberá um dos maiores festivais gastronômico itinerante do Brasil, retorna a Belém entre esta quinta-feira (9) e domingo (12). O evento será realizado das 12h às 22h, no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, com entrada gratuita. A programação reúne gastronomia, apresentações musicais e atrações voltadas para toda a família. Reconhecido por destacar diferentes versões do torresmo e pratos preparados com proteína suína, o festival chega à capital paraense com a temática "Lendas do Rock". Ao longo dos quatro dias, mais de 10 bandas se apresentam interpretando sucessos de artistas do rock nacional e internacional.

Festival reúne mais de 20 expositores e cardápio variado

Além do torresmo, o público poderá encontrar opções como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres com torresmo ou shimeji, lanches de costela, batatas recheadas, doces artesanais, sobremesas e chopp artesanal. Entre os destaques do cardápio estão:

  • Torresmo em diferentes versões;
  • Costela fogo de chão;
  • Baião de dois;
  • Feijão tropeiro;
  • Hambúrgueres com torresmo ou shimeji;
  • Lanches de costela;
  • Batatas recheadas;
  • Doces artesanais e sobremesas;
  • Chopp artesanal.

Com mais de 660 edições realizadas em diferentes regiões do país, o Torresmofest já passou por estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Segundo Raphaella Rocha, gerente de marketing do Shopping Bosque Grão-Pará, a expectativa é de receber um grande público durante os quatro dias de programação.

"É uma felicidade receber mais uma edição do Torresmofest aqui no Bosque. O evento reúne gastronomia, música e lazer, proporcionando uma experiência completa para os nossos clientes. Além de saborear pratos incríveis, o público poderá aproveitar uma super programação para as férias de julho, seja em família ou com os amigos. Temos certeza de que esta edição será um grande sucesso", afirmou.

Confira a programação de shows do Torresmofest em Belém

Quinta-feira (9)

  • 18h – Matheus Brevis (voz e violão);
  • 20h30 – Cover Led Zeppelin – Led Zeppelin Celebration.

Sexta-feira (10)

  • 12h30 – Edu Souza (voz e violão);
  • 18h – Especial Iron Maiden – The Prophecy;
  • 20h30 – Especial AC/DC – Sin City.

Sábado (11)

  • 12h30 – Matheus Brevis e Banda – Rock Internacional;
  • 15h – Oasis – Supernova;
  • 17h30 – Especial Beatles – Beatles Forever Oficial;
  • 20h30 – Especial Charlie Brown Jr. – La Família 013.

Domingo (12)

  • 12h30 – Del Rey Trio – Rock Internacional;
  • 15h30 – Acordalice – Anos 80;
  • 17h30 – Especial Amy Winehouse – Wellen Ávilla;
  • 20h30 – Especial Guns N' Roses – Edu Souza.

Veja o serviço do Torresmofest em Belém

  • Evento: Torresmofest – Edição Especial Lendas do Rock;
  • Data: de 9 a 12 de julho;
  • Horário: das 12h às 22h;
  • Local: estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará;
  • Entrada: gratuita;
  • Shows: gratuitos;
  • Evento pet friendly.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

segmento

Moda masculina cresce em Belém e amplia oportunidades para empreendedores

Empresários relatam aumento nas vendas e afirmam que consumidores estão mais dispostos a investir em roupas de qualidade

05.07.26 8h00

Serviço

Correios inauguram Ponto de Coleta no bairro da Sacramenta, em Belém

Ampliação tem como objetivo aproximar os serviços postais da população

23.06.26 12h00

COPA DO MUNDO

Onde assistir Brasil x Haiti em Belém? Veja locais para acompanhar o jogo da Copa do Mundo

Diversos pontos de Belém terão telões e programação gratuita para acompanhar Brasil x Haiti pela Copa do Mundo nesta sexta-feira (19)

18.06.26 23h24

Setor hoteleiro

Hotéis de Belém registram alta de 30% na procura com Dia dos Namorados, Copa e festas juninas

Pacotes que vão de R$ 170 a R$ 1.155 para atrair clientes durante o mês de junho

05.06.26 11h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

ANTES X DEPOIS

Confira o antes e depois do prédio histórico que desabou no comércio, em Belém

Estrutura centenária perdeu parte da fachada na manhã desta segunda-feira (6); imóvel abriga lojas de roupas e maquiagem

06.07.26 11h32

DESABAMENTO

VÍDEO: arquiteto 'prevê' desabamento e prédio cai horas depois no comércio

Vídeo publicado por profissional nas redes sociais mostrou rachaduras e queda de fachada na rua 13 de Maio

06.07.26 12h20

DESABAMENTO

Sobrecarga e falta de manutenção podem ter gerado desabamento no comércio, diz Semcult

A estrutura desmoronou na manhã desta segunda-feira (6), na área do comércio da capital paraense

06.07.26 10h03

BELÉM

Confira quais vias estão interditadas após desabamento de prédio histórico no centro de Belém

O caso é acompanhado pela Secretaria Executiva de Ordem Pública e Defesa Civil. Não houve vítimas

06.07.26 13h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda