Festival Cerveja Brasil ocorre pela primeira vez em Belém neste final de semana

Belém recebe pela primeira vez, neste fim de semana, o Festival Cerveja Brasil, que será aberto nesta sexta-feira (23/8) e segue ao longo de todo o sábado (24). Realizado pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), o evento tem o apoio do Sebrae Pará e reúne diversas cervejarias da capital paraense, entre as quais a Cerveja Caribeña, convidada do festival.

"Neste final de semana, temos 12 cervejarias aqui, com lançamentos surpreendentes e inéditos. A programação está excelente e representa uma oportunidade única. Vale muito a pena", disse Gilberto Tarantino, presidente da Abracerva. "O papel do Sebrae é apoiar as cervejarias que estão aqui, que são nossas clientes, promovendo o desenvolvimento e a valorização dos produtos locais", comentou Geórgiane Titan, analista do Sebrae Pará.

O festival faz parte do projeto Conexão Cerveja Brasil, e em Belém o evento representa a etapa Norte de um projeto que abrange as cinco regiões do país. "Participar do festival é muito importante, assim como do concurso realizado pela Abracerva. Estamos em uma região do País ainda muito isolada e acabamos não tendo muitas oportunidades de participar de concursos de cerveja. Por isso é muito importante ter a etapa Norte", afirmou o empreendedor Bernardo Nunes Pereira.

Na noite desta sexta-feira (23), um grande público marcou presença no festival. Entre as pessoas que passaram pelo Boulevard da Gastronomia estava o turista Marco Albuquerque, da Paraíba. "Eu soube pela manhã, assistindo ao jornal, e como sou apreciador de cerveja e chopp aproveitei a oportunidade, já que estou a passeio em Belém, para prestigiar o festival", disse Marco. "Eu adoro uma cerveja e vim participar, conhecer o que há de melhor aqui em Belém. É muito bom descobrir novas opções", afirmou a vendedora Nil Alves, frequentadora do festival.

Gilberto Tarantino, presidente da Abracerva, Ronaldo Maiorana Jr., CEO da Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa) e Renato Costa, diretor comercial da Inbepa. (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Além de reunir as cervejarias artesanais de Belém, o festival conta com a participação da Cerveja Caribeña, convidada do evento. "É muito bom participar de um festival conceituado nacionalmente, que realmente traz novos sabores. Sendo uma das principais cervejarias da região, participamos de forma muito positiva, aderindo ao mercado e trazendo nossa qualidade diferenciada, com uma cerveja de excelente qualidade e produzida no estado do Pará", contou Renato Costa, diretor comercial da Indústria de Bebidas Paraense, responsável pela produção da cerveja Caribeña.

O Festival Cerveja Brasil acontece no Boulevard da Gastronomia, localizado no Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina, das 17h às 22h. Além das cervejas, o evento também conta com shows musicais. A entrada é gratuita.

Festival Cerveja Brasil

- Dia 23/08, das 17h às 22h

- Dia 24/08, das 17h às 22h

- Local: Boulevard da Gastronomia

- Endereço: Boulevard Castilhos França - Campina, Belém

- Evento aberto e gratuito