Festa Anual das Árvores terá trilhas guiadas e homenagem ao jacaranda copaia no Museu Goeldi

Um roteiro especial celebrará a Festa Anual das Árvores no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). O público poderá participar da trilha “Botânica Social”, durante manhã deste sábado deste sábado (28), no Parque Zoobotânico (PZB). O passeio é indicado para pessoas de todas as idades. No total serão três horários de saídas: às 9h, às 10h e às 11h. Para participar, basta passar pela bilheteria e a equipe de guias do Serviço de Educação do Parque irá recepcionar os interessados em frente a Rocinha.

O roteiro possui 11 paradas. Em cada uma delas, a história de uma árvore será compartilhada, a partir de sua importância histórica, cultural, ambiental e social. A programação é um convite para aprender, com base na ciência e nos saberes tradicionais, sobre a biodiversidade amazônica e sobre a relação humana com a botânica. A trilha finalizará diante da árvore jacarandá copaia, também chamada de parapará, a espécie homenageada pelo Museu Goeldi este ano.

A Festa Anual das Árvores consta no calendário nacional, instituída pelo Decreto n° 55.795, de 24 de fevereiro de 1965. O objetivo é difundir conhecimentos acerca da conservação das florestas e valorizar as práticas de preservação das árvores. A chefe do Serviço de Educação do MPEG, Mayara Larrys, explica que, tradicionalmente, o Museu Goeldi comemora a data com atividades educativas.

“A nossa programação anual expressa o compromisso da instituição em fazer divulgação científica, aproximando os públicos de todas as idades da biodiversidade que temos no ambiente, e também dos aspectos sociais e culturais atrelados a ela. Cada vez que o público participa, aprende as formas de conservação das espécies, mais especificamente das espécies amazônicas; conhece a importância destas espécies para a nossa região; e reflete sobre como a preservação da biodiversidade é a solução para enfrentarmos a crise climática”, descreve.

A espécie Jacarandá copaia, nativa da Amazônia, conta com dois exemplares dentro do Parque Zoobotânico, onde será realizada a programação. A árvore homenageada possui valor ornamental e curativo. No Parque Zoobotânico, a árvore também conhecida como parapará, caroba e marupaúba tem exemplares de 25 e outro de 28 metros.

Eles estão localizados perto do viveiro da onça e ao lado do bambuzal. As copas ganham o colorido das flores roxas entre agosto e novembro, quando passam a ser visitadas por abelhas grandes, chamadas de mamangavas, responsáveis pela polinização. Sua madeira é considerada leve, de cor branco-palha, sendo indicada para fabricação de objetos como brinquedos, caixas e cabos de ferramentas. Devido à beleza da sua floração, é considerada uma boa opção para projetos de arborização urbana e, por causa do seu crescimento rápido, costuma ser uma espécie estratégica para a recuperação de áreas degradadas.

A espécie jacarandá copaia, geralmente, é encontrado no norte da América do Sul, em países como Brasil, Bolívia, Belize, Guiana e Guiana Francesa. Em território brasileiro, a espécie possui ampla distribuição nos estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Maranhão. O vegetal possui propriedades anti-inflamatórias, na medicina tradicional e é valorizada em tratamentos para aliviar os sintomas de artrose e reumatismo.

Já a infusão de folhas e cascas em banhos serve para combater infecções na pele, devido à sua ação antisséptica e cicatrizante. Problemas renais, sífilis e relacionados ao colesterol alto também já foram combatidos com a espécie.

O engenheiro agrônomo responsável pelo setor de flora do Parque, Hedayson Rogério explic que o jacarandá copaia foi escolhido como árvore homenageada este ano por ser uma espécie emblemática da Amazônia devido à beleza da sua floração.

“Outro motivo foi a sua importância ecológica como pioneira na regeneração de florestas degradadas e na captura de carbono, além dos benefícios para a fauna silvestre, sendo um excelente referencial de valor educativo e científico para abordar a importância da conservação do uso sustentável da floresta e da manutenção da biodiversidade”, ressaltou.

ELENCO - A copaíba, a seringueira, o açaizeiro, a samaumeira, o cupuaçuzeiro, o mogno, o pau rosa, o cipó alho, a castanheira e o jacarandá copaia formam o “elenco” de árvores que serão visitadas no decorrer da trilha “Botânica Social”, na manhã do próximo sábado (28). A trilha tem duração prevista de 45 minutos, o passeio revelará histórias e curiosidades sobre cada espécie, com a explicação de guias do Serviço de Educação do MPEG. Cada grupo será formado por ordem de chegada, com capacidade de até 30 participantes.

O Parque Zoobotânico do Museu Goeldi possui 3.034 árvores atualmente. Do total de exemplares, 282 possuem mais de 20 metros de altura e 73 são espécies frutíferas. O chefe do Serviço de Administração do PZB, Pedro Pompei, detalha algumas raridades preservadas no lugar.

“A gente tem frutas aqui que já foram muito populares, como o cutite, o camitiê e o pajurá de Óbitos. Temos frutíferas que as pessoas nem lembram mais que existem e que as frutas não são mais encontradas nas feiras porque os prédios foram crescendo e as casas e os quintais foram desaparecendo”, frisando que as frutíferas são atraentes, mas as frutas não podem ser colhidas, uma vez que são alimentos para a fauna livre do Parque Zoobotânico.

SERVIÇO: Programação Festa Anual das Árvores no Parque do Museu Goeldi

Árvore homenageada: jacarandá copaia

Data: sábado (28/03)

Atrações: trilhas “Botânica Social”

Horários das saídas: às 9h, às 10h e às 11h

Concentração: em frente ao prédio da Rocinha, próximo à bilheteria