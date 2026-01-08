Capa Jornal Amazônia
Ferramenta online mostra onde entregar materiais recicláveis em Belém; saiba como

Ferramenta da Prefeitura destaca locais de coleta e cooperativas responsáveis pelo manejo correto dos resíduos em bairros e distritos da capital

O Liberal
fonte

Ferramenta tem o objetivo de facilitar o acesso da população às cooperativas de coleta de recicláveis e fortalecer a logística reversa na capital (Foto: Reprodução | Ascom Sezel)

Um mapa interativo disponibilizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), reúne todos os pontos de entrega de materiais recicláveis em funcionamento na cidade. A ferramenta apresenta as cooperativas parceiras responsáveis pela coleta, triagem e destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Os pontos indicados estão distribuídos por diferentes regiões da capital — incluindo bairros e distritos como Mosqueiro, Tapanã, Icoaraci, Pedreira, Sacramenta, Jurunas, Condor, Marco e Umarizal, entre outros.

Para facilitar a consulta e a localização dos pontos de entrega, a Sezel disponibiliza um mapa interativo com todas as cooperativas e ecopontos da cidade. A ferramenta está disponível on-line.

As cooperativas recebem materiais recicláveis secos - como papel, papelão, plástico, vidro, metais e alumínio - e, com isso, ajudam a reduzir o descarte irregular em vias públicas, canais e áreas de preservação. O trabalho também fortalece a atuação dos catadores e impulsiona a economia circular no município.

A iniciativa faz parte das ações de educação ambiental e limpeza urbana, com o objetivo de incentivar a participação da população no cuidado com a cidade. A separação adequada dos resíduos e a entrega nos pontos indicados no mapa são passos essenciais para estimular a sustentabilidade, gerar renda e melhorar a qualidade de vida urbana.

Confira abaixo as cooperativas cadastradas no mapa interativo e suas respectivas localizações:

  • CATAMOSQUEIRO – Rua Cláudio Guimarães, Mosqueiro
  • ASCAMOS – Travessa Pratiquara, nº 1, Vila de Mosqueiro
  • COOPERUNA – Rua Oito de Maio, nº 266, Jurunas
  • COCAVIP – Rua Oito de Maio, nº 266, Jurunas
  • COCAOUT – Rua Oito de Maio, nº 266, Jurunas
  • COOPALIX – Estrada Santana do Aurá, Santana do Aurá
  • COOPTRI – Estrada da Maracacuera, Rua Yasmin, nº 10, Abacatal
  • COOPERBEM – Avenida Senador Lemos, nº 2199, Sacramenta
  • CAIC – Avenida Magalhães Barata, nº 550, Marco
  • FILHOS DO SOL – Travessa Padre Eutíquio, nº 2595, Jurunas
  • ARAL – Passagem Sol Nascente, s/n, Condor
  • ACCSB – Passagem Sol Nascente, s/n, Condor
  • COCADOUT – Rua das Mangueiras, Tapanã
  • CONCAVES – Avenida Bernardo Sayão, nº 2176, Jurunas
  • COOPCRESAM – Avenida Bernardo Sayão, entre Padre Eutíquio e José Bonifácio, Jurunas
  • COCAAURA – Rua Vitória, nº 40, Águas Lindas
  • ACACAMERET – Rua das Orquídeas, nº 86, Umarizal
Palavras-chave

belém

materiais recicláveis

Belém
.
