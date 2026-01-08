Ferramenta online mostra onde entregar materiais recicláveis em Belém; saiba como

Um mapa interativo disponibilizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), reúne todos os pontos de entrega de materiais recicláveis em funcionamento na cidade. A ferramenta apresenta as cooperativas parceiras responsáveis pela coleta, triagem e destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Os pontos indicados estão distribuídos por diferentes regiões da capital — incluindo bairros e distritos como Mosqueiro, Tapanã, Icoaraci, Pedreira, Sacramenta, Jurunas, Condor, Marco e Umarizal, entre outros.

Para facilitar a consulta e a localização dos pontos de entrega, a Sezel disponibiliza um mapa interativo com todas as cooperativas e ecopontos da cidade. A ferramenta está disponível on-line.

As cooperativas recebem materiais recicláveis secos - como papel, papelão, plástico, vidro, metais e alumínio - e, com isso, ajudam a reduzir o descarte irregular em vias públicas, canais e áreas de preservação. O trabalho também fortalece a atuação dos catadores e impulsiona a economia circular no município.

A iniciativa faz parte das ações de educação ambiental e limpeza urbana, com o objetivo de incentivar a participação da população no cuidado com a cidade. A separação adequada dos resíduos e a entrega nos pontos indicados no mapa são passos essenciais para estimular a sustentabilidade, gerar renda e melhorar a qualidade de vida urbana.

Confira abaixo as cooperativas cadastradas no mapa interativo e suas respectivas localizações:

CATAMOSQUEIRO – Rua Cláudio Guimarães, Mosqueiro

ASCAMOS – Travessa Pratiquara, nº 1, Vila de Mosqueiro

COOPERUNA – Rua Oito de Maio, nº 266, Jurunas

COCAVIP – Rua Oito de Maio, nº 266, Jurunas

COCAOUT – Rua Oito de Maio, nº 266, Jurunas

COOPALIX – Estrada Santana do Aurá, Santana do Aurá

COOPTRI – Estrada da Maracacuera, Rua Yasmin, nº 10, Abacatal

COOPERBEM – Avenida Senador Lemos, nº 2199, Sacramenta

CAIC – Avenida Magalhães Barata, nº 550, Marco

FILHOS DO SOL – Travessa Padre Eutíquio, nº 2595, Jurunas

ARAL – Passagem Sol Nascente, s/n, Condor

ACCSB – Passagem Sol Nascente, s/n, Condor

COCADOUT – Rua das Mangueiras, Tapanã

CONCAVES – Avenida Bernardo Sayão, nº 2176, Jurunas

COOPCRESAM – Avenida Bernardo Sayão, entre Padre Eutíquio e José Bonifácio, Jurunas

COCAAURA – Rua Vitória, nº 40, Águas Lindas

ACACAMERET – Rua das Orquídeas, nº 86, Umarizal