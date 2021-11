Ferramenta inédita implantada na Santa Casa é selecionada em evento nacional

O sistema “Gestão Eletrônica de Causas de Internações Prolongadas”, ferramenta inédita usada na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, foi um dos projetos selecionados para ser apresentado na Semana de Inovação 2021 - maior evento de inovação da área pública da América Latina - promovida pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

O evento ocorre de 9 a 12 deste mês, e tem como principal objetivo estimular a troca de idéias, experiências e inovações na Administração Pública, favorecendo a transformação das organizações. O sistema paraense selecionado será apresentado no dia 11, na programação virtual da Semana de Inovação.

O sistema selecionado pelo evento foi idealizado pelo enfermeiro Ivison Carvalho, servidor efetivo da Santa Casa. A ferramenta foi desenvolvida durante o Mestrado Profissional, cursado pelo enfermeiro, dentro do programa de mestrado da Santa Casa do Pará.

“Pessoalmente acho que a seleção deste trabalho vai de encontro a escassez de leitos do SUS para atendimento de pacientes. Acho que a vocação da inovação fez a diferença na seleção. É o reconhecimento da instituição, que buscou inovar para superar a dificuldade com a oferta de serviços à população”, destaca o idealizador do sistema.

A ferramenta - Atualmente em uso na linha materna com protótipos desenvolvidos nas outras linhas de cuidado da instituição - permite o cruzamento automático e em tempo real de todos os dados relativos a cada paciente dentro do circuito de prontuário eletrônico da Santa Casa. Os dados possibilitam monitorar os fatores de atraso na alta hospitalar, para que se intervenha precocemente na resolução dos fatores de atraso na alta por cada paciente.

“Esta ferramenta é uma das muitas estratégias utilizadas na instituição Santa Casa e que ajudou a reduzir o panorama do tempo médio de internação que já foi de 9,5 dias em 2016 para pouco mais de seis dias, atualmente. Ao monitorar as causas de internações prolongadas, foi possível reportar a gestão quais os fatores de atraso que mereciam maiores investimentos e melhorias”, informa o idealizador do sistema, o enfermeiro Ivison Carvalho.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)