Férias escolares exigem cuidados redobrados com crianças e acidentes

Um item que não deve ficar de fora da nova rotina que crianças e adolescentes entram a partir deste mês de dezembro, por conta das férias escolares, é a segurança. Essa iniciativa tem por finalidade fazer com o que esses dias sejam aproveitados de forma tranquila e sem sustos, como repassa o Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

O capitão Israel Souza orienta que acidentes envolvendo quedas são os mais recorrentes durante as férias escolares. “Recebemos ocorrências pelo 193 e prestamos toda a assistência, dependendo do que seja, fazemos o atendimento pré-hospitalar ou conduzimos a vítima pela nossa unidade de resgate até o hospital mais próximo. É constatado que o maior índice é o fator queda, em primeiro lugar. Por isso, sempre orientamos para os riscos internos e externos nas residências, e para os pais ficarem atentos”, alerta o oficial.

Ainda de acordo com o capitão Israel, a distância segura entre um adulto e uma criança de até seis anos de idade é de um metro, quando ainda é possível agir em caso de acidentes. “Além disso, é necessário evitar piso molhado, tapetes - principalmente perto de escadas - e manter os brinquedos afastados de janelas. Evitar que a criança brinque com plantas que possam ter propriedades alérgicas ou brincar sozinhas nas ruas com risco de atropelamento e outras situações”, comenta. “Vale lembrar que soltar pipas em áreas urbanas é proibido pela legislação”, destaca o capitão.

Escadas, piscinas, janelas e cozinhas parecem inofensivas, mas escondem perigos. Os acidentes comuns com crianças são queimaduras, envenenamento, afogamento, quedas, cortes, sufocação, choque elétrico e mordidas de animais.

Mudanças estratégicas nos ambientes da casa facilitam a prevenção de acidentes, recomenda o capitão. Os pais devem ficar atentos a detalhes que podem passar despercebidos no dia a dia. Tomadas expostas, objetos frágeis ou cortantes ao alcance dos pequenos e a facilidade em pegar produtos de limpeza são alguns exemplos.

Os bombeiros alertam que a casa pode ser um lugar cheio de perigos para as crianças, e os adultos não devem reprimir a curiosidade e atividade delas, mas precisam protegê-las. Os ambientes têm que ser livres de perigo para os pequenos.

Confira mudanças que evitam acidentes, segundo os Bombeiros

- Colocar telas ou grades de proteção nas janelas, sacadas e mezaninos;

- Tampar as tomadas para impedir choque elétrico. Orientar o filho(a) a não colocar o dedo na tomada, pois ele(a) pode ir a lugares que não tenham a proteção;

- Colocar protetores nas portas para evitar que as crianças prendam a mão ou os dedos;

- Manter fora do alcance objetos cortantes ou frágeis; materiais de limpeza são produtos abrasivos que para a criança podem ser muito prejudiciais; elétricos como prancha de cabelo, o ferro de passar; e remédios;

- Usar travas que os impeça de abrir armários;

- Não deixar as crianças em ambientes limpos recentemente com produtos derrapantes.