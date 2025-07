Férias em Belém: restaurante com espaço kids vira tendência para atrair famílias

Com a chegada das férias escolares, muitos pais procuram locais que ofereçam momentos de lazer e conforto para toda a família. Pensando nisso, o Restaurante Engenho, localizado no piso 1 do Boulevard Shopping, tem uma área dedicada às crianças, que funciona todos os dias, com atividades supervisionadas e brincadeiras.

O diferencial do espaço é a presença de uma monitora especializada que acompanha as crianças em tempo integral, promovendo atividades como desenhos para colorir, jogos e dinâmicas. A monitora está disponível de segunda a quinta a partir das 15h, e de sexta a domingo tanto no horário do almoço quanto no jantar.

“Nós percebemos que muitas famílias querem sair para comer juntas, mas enfrentam dificuldades quando precisam entreter os filhos. O espaço kids foi pensado justamente para tornar esse momento mais tranquilo e prazeroso para todos. E nosso restaurante é um dos pioneiros na cidade em ter uma área como essa”, afirma Mateus Ribeiro, gerente do Restaurante Engenho.

Além das atividades, o restaurante também oferece um cardápio especial voltado ao público infantil. Os pratos kids são pensados para agradar ao paladar dos pequenos, com opções como o “boizinho”, de carne”, e a “galinha pintadinha”, de frango, que são acompanhados de arroz, batata frita. As porções são servidas em apresentações divertidas, tornando a refeição mais atrativa e incentivando a alimentação equilibrada durante o passeio em família