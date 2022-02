Feriados em março: veja quais são os pontos facultativos em Belém

No mês de março de 2022, o calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais, com base no Diário Oficial da Prefeitura de Belém, divulgado na terça-feira (15), conta com dois pontos facultativos na cidade. No total, são 20 destribuídos ao longo do ano.

O próximo ponto facultativo, ainda no mês de fevereiro, ocorre na segunda-feira (28) que antecede ao Carnaval. Mas, quais são os feriados e 'folgas' alternadas do próximo mês?

Saiba quais são os feriados e dias facultativos de março de 2022

1º de março - Carnaval, ponto facultativo;

2 de março - Quarta-feira de Cinzas, ponto facultativo até 12h.

Confira a lista completa de feriados e pontos facultativos de 2022:

15 de abril - Sexta-feira da Paixão, feriado municipal;

21 de abril - Tiradentes, feriado nacional;

1º de maio - Dia Mundial do Trabalho, feriado nacional;

16 de junho - Corpus Christi, feriado municipal;

15 de agosto - Adesão do Grão-Pará à Independência do Brasil, feriado estadual;

7 de setembro - Independência do Brasil, feriado Nacional;

12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional;

24 de outubro - Recírio, ponto facultativo até 12h;

28 de outubro - Dia do Servidor Público, ponto facultativo;

2 de novembro - Finados, feriado nacional.

14 de novembro - ponto facultativo;

15 de novembro - Proclamação da República, feriado nacional:

8 de dezembro - Nossa Senhora da Conceição, feriado municipal;

9 de dezembro - ponto facultativo;

25 de dezembro - Natal, feriado nacional.

