Feriado prolongado tem trânsito trânquilo no retorno à capital

No feriado prolongado de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, celebrado nesta terça-feira, 8, que emendou cinco dias de folga, o movimento nas estradas paraenses se manteve inalterado no retorno das praias e balneários nesta segunda-feira, 7, sem congestionamentos.



Em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, na barreira e no trecho fiscalizado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA), nos 18 primeiros quilômetros da via, o fluxo de veículos que retornavam à capital paraense era tranquilo no final da tarde de ontem. De acordo com o órgão, não foi percebida intensificação na circulação de veículos no regresso dos condutores. Nos 18 quilômetros não foram registrados pontos de lentidão ou gargalo, segundo o Detran/PA.



Ainda segundo o Detran/PA, não houve ocorrências de acidentes graves ou leves no trecho fiscalizado, do km 0 ao 18.



De Mosqueiro até Ananindeua, no trecho fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), também não houve registros de acidentes no retorno para Belém. O fluxo de veículos no dia anterior ao feriado de Nossa Senhora foi sossegado, com tráfego de veículos fluindo normalmente.





PONTO FACULTATIVO E ADEQUAÇÕES

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), informou que o expediente será facultado nos órgãos da administração direta e indireta hoje.

Na Prefeitura de Belém, os órgãos públicos municipais adequaram seus horários de funcionamento.