Fenômeno ‘Estrela de Belém’ pode ser visto hoje na capital paraense

O fenômeno “Estrela de Belém”, que corresponde ao alinhamento dos planetas Júpiter e Saturno, poderá ser visto nos céus do mundo todo nesta segunda-feira (21). Em Belém, o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA), localizado do bairro do Mangueirão, vai promover a observação do evento, que não ocorre há cerca de 800 anos.

A programação se inicia a partir das 18h. A observação será feita de forma guiada e com auxílio de telescópios para o público geral.

Vinte pessoas, que agendaram previamente, poderão contemplar o fenômeno no espaço do planetário, de forma gratuita. Não serão abertas mais vagas para não causar aglomeração, por causa da pandemia da covid-19. Toda a observação dependerá das condições climáticas e da visibilidade do céu de Belém.

