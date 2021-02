Feiras registram aglomerações; fiscalização é escassa

Devido ao avanço da covid-19 no Pará e a confirmação da circulação de nova cepa, o Governo do Estado anunciou, há quatro dias, novas medidas restritivas para o enfrentamento da covid-19 em Belém e na Região Metropolitana (RMB). Elas são tidas como preventivas e agora estão mais rígidas, tudo para tentar combater a propagação do vírus no Pará, proteger a população paraense e evitar medidas mais severas.

Alguns pontos tradicionais de grande circulação de pessoas são nas feiras livres de Belém. Na manhã desta segunda-feira (1º), na feira da Pedreira, na avenida Pedro Miranda com a travessa Mauriti, era incomum ver alguém sem a utilização de máscara.

Porém, em alguns momentos, ocorria a circulação de pessoas sem haver o distanciamento social, que é de, no mínimo, um metro e meio de distância entre elas. Trabalhadores da área e consumidores relataram que ainda não viram fiscalização pela área e avaliam que é importante que haja.



“É muito importante que haja fiscalização, porque se todo mundo usasse a máscara e o álcool em gel não estaríamos no vermelho. Venho quase todos os dias aqui e nunca vi fiscalização sobre a pandemia. Eu ando sempre com máscara e álcool em gel. Ao chegar em casa, entro pelo lado da casa e vou direto tomar banho”, afirma a professora universitária Magalene Gaspar, 50 anos, que mora no bairro e foi comprar produtos na fruteira “Oliveira”.

Cristina Gemaque, 21 anos, é estudante e concluiu o ensino médio. Ela também pensa também que é importante a fiscalização nas feiras. “Nunca vi fiscalização na feira, no salão de beleza, não vi nenhuma mesmo. Acho que precisa porque isso ajuda a prevenir o avanço da doença, já que muita gente não obedece às medidas”, diz a estudante que mora no bairro do Telégrafo e fez compras na feira da Pedreira.



Segundo a feirante Bethânia Almeida, que trabalha há 24 anos no lugar e hoje vende ovo, goma, farinha e coco ralado, ela tenta sempre controlar os clientes para a compra na banca com mais segurança.

“A gente usa máscaras e álcool em gel, e temos outros cuidados, como a orientação dos clientes para se cuidarem mantendo a distância e que não venham com a família para a feira, porque, às vezes, vêm mais pessoas para comprar um item apenas. Ainda não vi a fiscalização, mas estou sabendo que terá. Mas não nos preocupamos, pois cumprimos os protocolos da pandemia”, frisa a feirante.

Nildo Moreira trabalha há mais de 20 anos como feirante e hoje vende frutas, verduras e legumes. Ele também enfatiza que se mantém correto no cumprimento dos protocolos da pandemia. “Como é segunda, é um dia tranquilo. Aqui lei é lei e a gente cumpre desde o início da pandemia. Só atendemos os clientes com máscaras e usamos álcool em gel, e mantemos a higiene da banca sempre. Fiscalização quase não tem, mas estamos orientados e adequados ao que tem que ser”.

Fiscalizações

No dia do anúncio das medidas, feito pelo governador do Estado, Helder Barbalho (MDB), segundo o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), as fiscalizações ao cumprimento delas serão feitas em parceria entre órgãos estaduais e municipais.

Em nota, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informa que as fiscalizações feitas pelos agentes de segurança pública do Estado e Municípios são realizadas a fim de que o decreto 800 seja obedecido, realizando fiscalizações nos estabelecimentos comerciais, em todo o Pará.

A Segup informa ainda que, por meio da operação State Care, desde o dia 21 até este domingo (31), 1.620 estabelecimentos foram fiscalizados, 307 fechados, 354 intimados e um multado, em todo o Pará.

Também em nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Guarda Municipal de Belém (GMB), informa que durante o último fim de semana realizou diversas ações em cumprimento às medidas do decreto.

Em Belém, capital paraense, os guardas municipais realizaram o cumprimento do decreto nas praças e espaços públicos. “Na orla do Portal da Amazônia, uma quadra de esporte teve a atividade encerrada e 120 pessoas receberam orientação sobre o uso correto e obrigatório das máscaras de proteção individual”.

Nas proximidades do Portal, após denúncia pelo 153, uma arena foi fechada por descumprimento, mais de 30 pessoas estavam gravando uma live e todas sem máscaras.

As praias dos distritos de Mosqueiro e Outeiro também receberam fiscalização nas praias do Farol, Chapéu Virado, Ariramba, São Francisco, Marahu, Paraíso, Praia Grande, entre outras.

Em Mosqueiro, 156 pessoas foram orientadas e retiradas das praias do distrito durante o fim de semana. Além das pessoas, 43 barracas passaram por fiscalização.

Já em Outeiro, na Praia Grande, durante a ação da GMB, 25 pessoas foram orientadas quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras, 47 pessoas foram convidadas a sair da faixa de areia e cinco barracas foram orientadas.

Restrições

-Ficam proibidas aglomerações/ reuniões/ manifestações em locais públicos, para fins recreativos, com mais de 10 pessoas (a prática de esportes coletivos amadores com mais de duas pessoas está inclusa na proibição);

-Praias, balneários e igarapés e similares serão fechados nos finais de semana (sextas, sábados, domingos e segundas; e feriados);

- Bares, boates, casas noturnas, casas de show e estabelecimentos afins permanecem fechados e proibidos, assim como a realização de shows e festas abertas ao público;

-Supermercados, mercados e estabelecimentos afins devem controlar a entrada de pessoas, limitando a entrada de um membro de cada grupo familiar, que poderá estar acompanhado de crianças pequenas. Devem funcionar com 50% da capacidade, inclusive nos estacionamentos, e seguir as regras de distanciamento, a obrigatoriedade do uso de máscara e fornecer alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool em gel);

- Proibida a venda de bebidas alcoólicas entre 22h às 6h;

- Lojas de conveniência ficam proibidas de vender bebidas alcoólicas no período de 22h às 6h, vedado o consumo no local em qualquer horário;

- Escolas estaduais e municipais continuam com aulas suspensas;

-No carnaval, serão suspensos os pontos facultativos de segunda e quarta-feira na administração pública;

- Fica permitida a realização de eventos e reuniões privadas em locais fechados com até 50 pessoas, com apresentação de músicos/artistas não superior a dois membros, atendendo aos protocolos de segurança;

- Restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins poderão funcionar com lotação de 50% (capacidade sentada) até o limite de meia-noite (proibida a permanência de pessoas em pé no interior do estabelecimento);

- Clubes recreativos ficam autorizados a funcionar, vedadas atividades coletivas com mais de duas pessoas;

-Clínicas de estética, salões de beleza, barbearias e estabelecimentos afins estão liberados apenas para serviços individualmente agendados com hora marcada;

-Academias de ginásticas e estabelecimentos afins estão liberados apenas para serviços individualmente agendados com hora marcada, vedada a realização de aulas coletivas com mais de duas pessoas;

O Governador anunciou também a mudança do horário dos serviços públicos, que passa a ser das 9h às 15h, com o objetivo de diminuir a aglomeração nos transportes coletivos.

Em caso de não cumprimento, é possível denunciar através do WhatsApp do Sistema de Segurança Pública: (91) 981159181 ou pelo 181.