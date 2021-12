Feira mostra produção da agricultura familiar em Belém

Mais uma edição da Feira de Economia Criativa no Porto Futuro foi realizada em Belém neste final de semana. Nos dias 11 e 12 de dezembro, das 16h às 21h, 20 expositores, divididos nos dois dias, de diversos segmentos, como hortaliças, frutas, alimentos, artesanatos e plantas, estiveram no espaço para a comercialização de seus produtos.

A organização é da Secretaria de Estado de Cultura, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater). “Nesta feira estão sendo comercializados produtos da agricultura familiar que são atendidos pela Emater. Os participantes são da Região Metropolitana: Belém, Ananindeua, Marituba e Santa Bárbara”, contou Luciana Moreira, engenheira agrônoma da Emater.

“O objetivo é fortalecer o desenvolvimento da agricultura familiar e incentivar os pequenos produtores na comercialização de seus produtos”, acrescentou.

Além de estar perto dos produtores, que geram conhecimento entre si, o público ainda tem a oportunidade de conhecer produtos não tão populares, mas que tem os sabores da Amazônia.

Valsir Ribeiro, é proprietário da Emporium Caeteuara Pastifício, que produz massa artesal Amazônica. Com sabores da região, como tucumã, maniva, urucum, tucupi, açaí e jambu, ele produz vários tipos de macarrão.

“Os frutos da Amazônia são os insumos do meu produto. Até o momento só eu que produzo, é algo único. Ele foi feito para acompanhar os pratos da nossa região, um peixe frito, camarão ou uma moqueca. O diferencial dele, além da sua base, é que ele não pede muitos acompanhamentos, por exemplo molho ou queijo”, explicou Valsir.

Valsir produz macarrão com sabores amazônicos. (Divulgação)

As cores e as formas das massas produzidas são capazes de encantar olhares, mas o sabor, ele garante, que é ainda mais especial.

“A primeira vista o consumidor fica curioso para conhecer sobre o produto, depois ele quer entender como existe a referencia com a Amazônia, e fica mais atento quando ele vê que estamos consumindo algo nosso. Existe também a curiosidade sobre o sabor, e garanto que é incrível”, disse Valsir.