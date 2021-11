Feira do Açaí, no Ver-o-Peso, recebe limpeza e reordenamento

A Feira do Açaí, no Complexo do Ver-o-Peso, está sendo alvo de uma grande operação de limpeza e reordernamento. A ação é integrada e envolve sete órgãos da gestão municipal. Os primeiros serviços começaram na tarde sexta-feira (5). A Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (Segep) afirma que o objetivo da iniciativa é revitalizar e reorganizar o espaço, para que todos os moradores de Belém, e também quem trabalha pela área, possam frequentá-lo com segurança.

O mutirão de limpeza atuou na área que vai da travessa Marques de Pombal até a rua Ladeira do Castelo.

A ação faz parte do projeto idealizado pela Segep e realizado em parceria com mais sete órgãos da gestão municipal, que pretende revitalizar e reorganizar a Feira do Açaí, contemplando os permissionários que atuam na venda de açaí e no demais setores como hortigranjeiro, alimentação, mercadoria, farinha e lanche

A programação também contará com apresentações musicais durante toda a tarde.

Além da Segep, que idealizou e organizou a ação, outro órgão envolvido é a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), que prevê para a área obras de recuperação do calçamento da ladeira, que liga a Feira do Açaí à praça Frei Caetano Brandão.

Outra ação que já começou pela Seurb é a manutenção da iluminação pública. O trabalho inclui a troca de lâmpadas, queimadas ou danificadas por atos de depredação e vandalismo, substituição de luminárias antigas por mais modernas. Além da reposição de peças como relés, reatores, capacitores e conectores.