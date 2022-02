Feira destinada a artesãs negras e indígenas passa a funcionar em Belém

O Mercado Municipal de Carnes Francisco Bolonha, no Ver-O-Peso, em Belém, passa a abrigar espaços exclusivos para exposição e comercialização de produtos artesanais de mulheres negras e indígenas da capital paraense. A iniciativa é da Coordenadoria Antirracista (Coant) com apoio da Secretaria Municipal de Economia (Secon) para incentivar o empreendedorismo solidário entre os grupos e valorizar a história e cultura dos povos afro indígenas da Amazônia.

Dentro do mercado, estão sendo disponibilizados três boxes, um exclusivo para ocupação de mulheres indígenas, outro para as mulheres negras, e um terceiro, de caráter rotativo. Todos vão funcionar de terça a sábado, das 9h às 13h30, expondo e comercializando trabalhos como artesanato, roupas, bijuterias, cosméticos regionais e utensílios que fazem parte da cultura negra e indígena.

Espaço visa a colaboração entre as mulheres e a salvaguarda de suas culturas

A representante do Coordenadoria Antirracista (Coant), Elza Fátima Rodrigues, explica que o espaço expressa a economia solidária, na qual os mecanismos de relacionamento não passam pelo lucro, mas pelo benefício mútuo. “A Coant, junto à Prefeitura, entende que isso é muito importante para esses grupos que são mais vulneráveis socialmente e alvos do racismo estrutural que está em toda a sociedade”, comenta.

A empreendedora e artesã, Tayana Meireles, conhecida como "Prethay", explica que, ao terem sido chamadas para participarem da iniciativa, sentiram a necessidade de formalizar a união do grupo, o que deu origem à Coletiva de Mulheres Negras e Artesãs “Ananse”, em referência a uma figura mitológica africana que construiu uma teia para chegar até o reino dos céus e contar as histórias do mundo.

Produtos expostos e comercializados também colaboram com a preservação da cultura e da arte afro indígena. (Divulgação / Coant / Prefeitura de Belém)

Para Prethay, a oportunidade colabora com a perpetuação das histórias e culturas afro indígenas: “Vai além de empreender. Os nossos empreendimentos estão voltados para a temática racial, ajudando a preservar as memórias, as histórias e os significados que carregam nossos produtos. Ter esse espaço no centro histórico é uma forma de dizer para a população de Belém que aqui é produzido arte e nossa memória é preservada”.

Até agora, o coletivo reúne 7 mulheres que vão dividir o espaço no Mercado de Carne para exporem seus trabalhos. Entretanto, Prethay afirma que o grupo não está limitado e informa que outras mulheres negras empreendedoras podem se sentir bem-vindas a participar: “A gente tem um página, @comunarte.ananse. Podem entrar em contato para que as mulheres negras e artesãs de Belém se conheçam, se apoiem, se unam e fomentem a economia solidária”, convida.

Além da comércio, espaço também vai promover atividades culturais e lúdicas

Excepcionalmente neste sábado (19), a feira das mulheres negras e indígenas vai funcionar a partir das 14h e, futuramente, com previsão para começar a partir de 5 de março, serão realizados Levantes Culturais: momentos com rodas de tambor, carimbó, contação de histórias de mitologia africana, histórias diaspóricas e uma série de programações abertas ao público em geral. "Esses momentos vão ser muito importantes para a gente, ainda mais contando com a presença das crianças, que vão conhecer mais da nossa história e da nossa cultura", pontua Prethay.

A coordenadora do Coant entende que a abertura desse espaço às mulheres é uma iniciativa ainda muito pequena, “mas de grande ressonância política, porque estimula o fortalecimento dessa cultura, dessa arte, que mostra toda sua beleza e sua força”, conclui.