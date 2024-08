Feira de Profissões pode ajudar estudantes de Belém com dúvidas sobre carreira

Uma feira de profissões será promovida pelo Colégio Equipe, no próximo sábado (31), para oferecer aos estudantes do Ensino Médio uma visão abrangente sobre diversas áreas profissionais e auxiliá-los na escolha de suas futuras carreiras. O evento acontece no Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém, a partir das 13h.

O empreendimento promete proporcionar um ambiente dinâmico e informativo, onde os estudantes poderão explorar diferentes opções de carreira e interagir com representantes de diversas áreas.

“A Feira de Profissões é uma excelente oportunidade para os jovens conhecerem melhor o mercado de trabalho e tomarem decisões mais informadas sobre suas trajetórias profissionais”, comenta Raphaella Rocha, gerente de marketing do Shopping.

Além de contar com estandes de diversas instituições do Pará, públicas e privadas, e informativos interativos, a Feira incluirá atividades que auxiliarão os alunos a entender melhor as exigências e oportunidades de cada profissão. A participação no evento é aberta ao público e não é necessário fazer inscrição prévia.

Serviço

Feira de Profissões do Colégio Equipe no Shopping Bosque

Quando: Sábado, 31 de agosto, das 13h às 21h

Onde: Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, em Belém

Evento gratuito