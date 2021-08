'Feira de Agricultura Familiar' ocorre nesta segunda-feira (30), no Marco, em Belém

Pequenos produtores paraenses comercializam diversos produtos agroecológicos durante a Feira de Agricultura Familiar, realizada nesta segunda-feira (30) até o meio-dia. A programação é promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), na travessa Lomas Valentinas, 2717, no bairro do Marco. O evento organizado pela Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) da Semas começou segue até o meio dia, reunindo produtores da agroecologia de Belém, Bragança, Mãe do Rio e Santa Izabel. A estimativa é que até ao final da feira conte com a presença de cerca de 200 pessoas.

A ação tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento rural sustentável no âmbito do trabalho dos comerciantes, assim como incentivar a melhoria da qualidade alimentar por meio do consumo consciente.

A coordenadora do evento, Edira Vidal explica a dinâmica da feira e a exposição dos agricultores. "É muito importante para nós servidores e para os produtores. São produtos naturais, agroecológicos, de qualidade e a um preço bom. Levamos fortalecimento da agricultura familiar da região Metropolitana e outros municípios. Esta é a quinta feira do ano. Temos frutas, hortaliças, mariscos, produtos cosméticos artesanais, mel e seus derivados", explica.

Michele Angus é agricultora em Castanhal. Ela e o pai trabalham com apicultura, e da criação de abelhas retiram os insumos para produzir seus produtos. "Os subprodutos que eu tiro da colmeia são vários: mel, própolis, grãos de pólen, cera e fazemos vários produtos artesanais. Fazemos sabonete líquido de mel, cera para depilação e o grão de pólen para suplementação alimentar", explica. Michele ressalta a importância de feiras como esta e incentiva a população a comprar de pequenos produtores: "meu pai é formado em agroecologia, temos todo esse cuidado de trabalhar com a natureza, é um produto melhor manuseado. A importância de comprar de um pequeno produtor é incentivar o nosso trabalho, somos pessoas que gostamos da natureza e vivemos dela", completa.

O evento também incentiva a coleta seletiva e hábitos mais sustentáveis, por isso, a parceria com o Instituto Alanchaster, para receber os resíduos para a reciclagem. A professora Vania Neu diz que este é o diferencial da feira. "Eu aproveito para trazer o resíduo. Eu gosto de tudo, mas o ecoponto é o diferencial. Eu já faço a separação do resíduo em casa, faço compostagem e também aproveito o óleo e faço sabão", comenta. "Hoje estou levando alguns produtos aqui da feira, trago a minha sacola de casa, para não gerar mais resíduos", finaliza.

A feira de agricultura familiar é realizada mensalmente. A próxima já está marcada para o dia 27 de setembro, das 7h às 12h, no mesmo endereço, no bairro do Marco.