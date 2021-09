Feira de adoção de cães e gatos é atração neste sábado (11)

Como a convivência entre o ser humano e animais de estimação pode gerar momentos agradáveis a ambas as partes e ainda assim contribuir com o respeito à vida animal, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) promove a 4ª edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos. O evento começará às 9 horas, no Estacionamento do Parque Shopping, na avenida Augusto Montenegro, 4300, bairro Parque Verde.

Será disponibilizado um total de 27 animais, castrados e vacinados, entre filhotes e adultos, para adoção. Os pets disponíveis para adoção estão castrados, vacinados, vermifugados e chipados. No chip é possível encontrar todas as informações sobre o animal como: cor, raça, sexo, idade, vacinação, vermifugação e informações sobre o tutor.

Adoção

A Feira de Doação de Cães e Gatos ocorre uma vez ao mês, como informa a Sesma. A primeira edição se deu em 8 de maio. Na ocasião, 28 animais foram adotados. A segunda foi realizada em 12 de junho, com 32 animais adotados, e a terceira, em 14 de agosto, com 30 animais adotados.

O CCZ tem 200 animais prontos para adoção e livre de zoonoses, que são as doenças transmitidas dos animais para os humanos. A Sesma informa que, além das feiras, os pets podem ser adotados no CCZ, na avenida Augusto Montenegro, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h. É preciso levar documento de identificação e comprovante de residência. O interessado pela adoção passa por entrevista para saber se está apto para cuidar do pet.