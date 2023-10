Feira da Pedreira: atraso nas obras gera reclamações de feirantes e consumidores

Manipuladores de alimentos e consumidores da Feira da Pedreira, em Belém, estão desde fevereiro tendo o funcionamento desse espaço de comercialização de produtos na pista central da avenida Pedro Miranda, entre as travessas Estrela e Angustura. Isso para que a reforma geral da feira original seja tocada pela Prefeitura de Belém. Mas, segundo denunciam feirantes, os serviços estão parados, o funcionamento temporário das instalações na rua não proporciona bom faturamento e o transtorno com a alta temperatura é diário. Para alguns consumidores, a expectativa é que algo seja providenciado para amenizar a situação.

Telma Albuquerque, presidente da Comissão de Feirantes da Feira da Pedreira, destaca, nesta terça-feira (17), que são mais de 400 manipuladores de alimentos e com produtos variados no meio da pista, desde fevereiro deste ano. "A obra estava acelerada, mas agora parou, no final de setembro", afirma.

Ela diz que há feirantes que deverão retornar para o local original da feira praticamente sem produtos para venda, de vez que amargam falta de venda e, consequentemente, falta de recursos financeiros. "Há gente que tinha uma variedade de produtos e agora, tem muito pouco para vender", salienta Telma. "Este tem sido um ano muito difícil, eu tive uma queda na minha venda de confecções em 70 a 80%", exclama Telma Albuquerque. Ela pontua que as barracas dos feirantes na Pedro Miranda são vedadas a quem circula por essa via. Então, fica difícil um consumidor observar os artigos para venda. "Estamos isolados", acrescenta. Segundo Telma, a obra na feira original está previta para ser concluída em dezembro próximo, mas ela tem dúvida se isso ocorrerá.

Já a feirante Cléa Santos da Silva, que trabalha com hortifrugranjeiros e contabiliza 40 anos de Feira da Pedreira, o espaço provisório tem problemas. "Fora o calor, a obra está parada e não sabemos quando vamos sair daqui", declara.

Cléa observa que as vendas não foram prejudicadas, mas cobra melhores condições de funcionamento na feira temporária. Com relação ao local provisório, os feirantes mostram-se divididos. Uns considera que não há grandes problemas no funcionamento das barracas na pista da Pedro Miranda e há outros que reivindicam melhores condições de trabalho até o término da reforma da feira original.

Para a cabeleireira aposentada Rosangela Oliveira, "nesse local provisório, tem muito calor, os corredores são estreitos e falta higiene".

Prefeitura reconhece atraso

Procurada pela reportagem para tratar dos problemas denunciados, a Secretaria Municipal de Economia (Secon) disse que "a Feira, Mercado e o Complexo da Pedreira passaram pelo processo de remanejamento para a feira provisória, localizada na pista central da Avenida Pedro Miranda, em janeiro de 2023".

A Secon diz ainda que "ocorreu atraso na conclusão da primeira etapa das obras de reformas, e que para a segunda etapa serão implementados turnos extras para aceleração do cronograma". A secretaria diz que a previsão de entrega desses mercados é para janeiro de 2024.

"A Secon ressalta, também, que as reformas nesses espaços estão sendo acompanhadas pelas Comissões de Fiscalização (Cofis), escolhidas e formadas pelos próprios trabalhadores, de todos os setores dos mercados. Os permissionários irão continuar utilizando a feira provisória até a entrega das reformas das unidades de abastecimento", aponta a nota da secretaria.