Feira da Diversidade fortalece inclusão social e econômicas de empreendedores 

A 14ª Edição da Feira de Empreendedores LGBTQIAPN+ levou para a Praça do Povo e a Praça dos Artistas, no Centur, em Belém, 360 expositores de roupas, bolsas, acessórios, artesanatos, decoração de festas, plantas, livros, beleza e tatuagens, só para dar alguns exemplos dos pequenos empreendedores, que estão à disposição do público, até às 22h, deste domingo (3). O evento começou no sábado (2) e a entrada é franca.

"Desde o sábado a gente teve uma movimentação favorável e estamos esperando um público ainda maior, neste encerramento do domingo à noite, porque é quando teremos shows de bandas e desfiles das drag queens”, afirmou Daivison, um dos coordenadores do evento, ao lado de Francisco Vasconcelos.

A praça da alimentação estava movimentada, com consumidores experimentando desde os cardápios de comidas típicas até as veganas, passando salgados orientais, como o tempurá. Outro espaço que atraia as pessoas, em geral, eram as mesas com a cultura pop dos quadrinhos e itens com temas e personagens de filmes e séries.

"Você tem quadrinhos, também HQ japoneses, que são os mangás, os action figures, que são os bonecos (Dragonball, Star Wars, Vingadores, X Men, entre outros), camisa, canecas, bottons. Você tem uma variedade grande de itens e preços", afirmou o servidor público e jornalista, Alan Fernandes, que se apresentou como um colecionista, pessoa que faz coleções dessas peças.

Há coisas de cinco reais e outras de duzentos e até trezentos reais. "Você pode passar no cartão e parcelar. O que acho legal é isso, você tem opção de presentear uma criança e um adulto mais exigente, aqui”, acrescentou Alan Fernandes.

Serviços:

14° Edição da Feira da Diversidade

Dia/Hora: Até às 22h, deste domingo (3)

Local: Praça do Povo e Praça dos Artistas - Fundação Cultural do Pará (CENTUR)

Entrada Franca.