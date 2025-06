​Fé e tradição marcam festividades de São Pedro, São Paulo e do Papa neste fim de semana em Belém

A Igreja Católica celebra, neste domingo (29/6), o Dia de São Pedro e São Paulo, além do Dia do Papa. A data encerra o calendário das festividades dos santos do mês de junho e reforça a devoção a dois dos principais apóstolos de Jesus Cristo, considerados pilares da propagação do Cristianismo. Em Belém, haverá uma vasta programação para celebrar a data.

São Pedro é reconhecido como o primeiro Papa da Igreja, padroeiro dos pescadores e protetor das viúvas. Já São Paulo é lembrado como o grande evangelizador e apóstolo da comunicação. Ambos foram fundamentais para o fortalecimento da fé cristã após a morte e ressurreição de Cristo e sofreram martírio durante o reinado do imperador Nero.

Em Belém, as homenagens ocorrem em diferentes paróquias, com destaque para as comunidades no bairro do Guamá, em Mosqueiro, na Campina e na Pedreira. Neste ano, como parte do Ano do Jubileu da Esperança, todas as paróquias da Arquidiocese de Belém se tornam locais de Peregrinação e Indulgência no dia dos padroeiros.

Na Paróquia São Pedro e São Paulo, no bairro do Guamá, a festividade iniciou no último dia 21 e segue até o próximo dia 29 com o tema “S​ão Pedro e São Paulo Apóstolos da Esperança”. A programação inclui terço da alvorada, novenas, missas e eventos culturais. Neste sábado (28/6), haverá procissão com as imagens dos santos saindo da Comunidade São José. No domingo (29/6), a missa solene será presidida por Dom Júlio Endi Akamine, arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Belém. Outras celebrações ocorrem ao longo do dia, incluindo a tradicional bênção das chaves.

Na Paróquia São Pedro Pescador, localizada na Baía do Sol, em Mosqueiro, a festividade ocorrerá até o próximo dia 6 de julho, com o tema “A exemplo de São Pedro, sejamos pedras vivas, na edificação de uma Igreja peregrina e plena de esperança”. No domingo (29/6), Dia de São Pedro, a programação inclui Círio Fluvial pela manhã e procissão terrestre no fim da tarde, encerrando com Missa Solene e bênção das chaves, presidida pelo Frei Mário Josué.

Na Paróquia Sant’Ana da Campina, no bairro da Campina, a programação prevê missa neste sábado (28/6), às 12h, presidida por Dom Júlio Endi Akamine, e no domingo (29), às 9h, celebrada pelo pároco Cônego Antônio Beltrão.

A Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Pedreira, também realizará celebração em homenagem a São Pedro no domingo (29/6). A missa será às 7h da manhã, seguida de procissão até a Feira da Pedreira, onde os feirantes serão abençoados.

Junto à celebração dos apóstolos, a Igreja realiza o Óbolo de São Pedro, tradicional oferta dos fiéis destinada ao Santo Padre para o financiamento de obras humanitárias, eclesiais e sociais.

Confira a programação da Festividade de São Pedro, São Paulo e Dia do Papa:

Paróquia São Pedro e São Paulo – Guamá

Período: 21 a 29 de junho

Tema: “São Pedro e São Paulo Apóstolos da Esperança”

Diariamente:

6h: Terço da Alvorada

17h30: Novena

19h: Missa

20h: Programação cultural

Sábado (28/6):

18h: Procissão com as imagens, saindo da Comunidade São José (Trav. 20 de Fevereiro, 778)

Após a chegada: Santa Missa e programação cultural

Domingo (29/6):

7h: Missa solene com Dom Julio Endi Akamine

9h: Missa

12h: Missa com bênção das chaves (Pe. Adailson Oliveira)

17h: Novena

Após: Missa e programação cultural

Paróquia São Pedro Pescador – Baía do Sol (Mosqueiro)

Período: até 6 de julho

Tema: “A exemplo de São Pedro, sejamos pedras vivas, na edificação de uma Igreja peregrina e plena de esperança”

Diariamente:

18h: Terço e Adoração

19h: Missa

Domingo (29/6):

8h: Círio Fluvial (Capela São Sebastião → Comunidade Divino Espírito Santo)

17h: Procissão terrestre (Capela Divino Espírito Santo → Igreja Matriz)

Após: Missa solene com bênção das chaves (Frei Mário Josué)

Paróquia Sant’Ana da Campina – Campina

Sábado (28/6):

12h: Missa com Dom Julio Endi Akamine

Domingo (29/6):

9h: Missa com Cônego Antônio Beltrão

Igreja Nossa Senhora Aparecida – Pedreira

Domingo (29/6):

7h: Missa em homenagem a São Pedro

Após: Procissão até a Feira da Pedreira com bênção aos feirantes