Fazenda da Esperança espera receber 3 mil jovens na 'Festa da Juventude' neste domingo

Com a expectativa de receber 3 mil pessoas, a comunidade terapêutica Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré, localizada em Mosqueiro, distrito de Belém, realizará, neste próximo domingo (17) “Festa da Juventude 2023”. Voltado ao público jovem, o encontro será das 8h às 16h e contará com uma extensa programação envolvendo música, momentos de oração e pregações.

A "Festa da Juventude" deste ano — que leva como tema “Apóstolos da Esperança” — marca a comemoração dos 40 anos da Fazenda da Esperança, que, atualmente, possui 160 unidades em todo Brasil e em mais de 20 países. Entre as programações, haverá uma missa com a participação do arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, além de confissões, apresentações teatrais e adoração ao Santíssimo Sacramento.

O cantor e pregador Dunga também compõe as atrações da festividade. Ele fará um show e conduzirá pregações aos jovens presentes. Para participar, os interessados devem adquirir o ingresso no valor simbólico de R$ 30,00 - que dá direito à camisa do evento e ao almoço - na sede da Arquidiocese de Belém, no bairro de Nazaré.

Serviço

Festa da Juventude 2023

Data: 17 de setembro (domingo)

Hora: das 8h às 16h

Local: Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré (Mosqueiro)

Ingressos: R$ 30,00 (adquiridos na sede da Arquidiocese de Belém)