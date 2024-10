Famílias vulneráveis do Jurunas e da Condor recebem cestas básicas no Círio

Durante o Círio de Nazaré, uma das maiores celebrações religiosas do mundo, famílias em situação de vulnerabilidade social dos bairros Jurunas e Condor, em Belém, receberam cestas básicas em uma ação do social que focou na segurança alimentar.

A realização foi do grupo G10 Favelas, que reúne líderes e empreendedores de impacto social que atuam em favelas e comunidades periféricas, tem como objetivo transformar essas áreas em polos de desenvolvimento econômico. Também conrou com a parceria da Ocas.ong e do Coletivo de Mulheres Fênix.

Ação fez parte das atividades sociais da semana do Círio. (Divulgação)

Essa ação fez parte das atividades sociais da semana do Círio. Para Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas, essa colaboração é fundamental no combate à fome e na promoção da dignidade das famílias mais afetadas pela crise socioeconômica. Durante a cerimônia de entrega, realizada no Jurunas, Rodrigues enfatizou a importância de unir forças em momentos como o Círio de Nazaré, quando a fé e a solidariedade se tornam ainda mais presentes.

"Estamos muito felizes em sentir essa energia boa de Paz e Alegria ao unir forças em mais uma ação nesse período tão importante no Pará, que é o Círio de Nazaré. Acreditamos no poder de transformação que as comunidades têm e, através desta parceria, buscamos inspirar o Brasil a olhar com atenção para as favelas, transformando-as em polos de negócios e de sucesso", disse Gilson Rodrigues.