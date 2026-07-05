Famílias que não viajaram aproveitam 1º domingo de julho na Praça da República, em Belém

Julho, o tradicional mês de férias no Brasil, é marcado por viagens à praia e outros destinos. Entretanto, para algumas famílias de Belém, o primeiro domingo do mês foi dedicado para curtir a cidade. A manhã desse dia 5 teve grande movimento na Praça da República, com grupos que optaram por aproveitar programações ao ar livre, como piqueniques e o último Arrastão do Pavulagem 2026. Apesar das férias escolares, muitas pessoas não podem viajar durante o mês inteiro, visto que apenas crianças e adolescentes estão de recesso — por isso, decidem usufruir de espaços da capital.

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Esse é o caso da servidora pública Cyanne Reis, mãe de Stella Reis, de 8 anos, e Artur Nascimento, de 6 anos. Acompanhada do marido, o educador físico Oberdan Nascimento, ela decidiu fazer um lanche com a família na grama da praça e, para isso, levou uma toalha e comidas. “A gente escolheu vir por causa do Pavulagem. A gente não conseguiu vir nos outros finais de semana, aí escolhemos vir para as crianças conhecerem um pouquinho”, conta.

“Eu espero que a gente consiga fazer mais passeios como esse, porque a gente não consegue viajar o mês inteiro devido ao nosso trabalho”, explica Cyanne. A servidora afirma que, nesse mês, estão se programando para viajar no último final de semana. A ideia é levar Stella e Artur à praia, para brincarem e se divertirem.

FERIAS NA PRACA - THIAGO GOMES Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Pavulagem e Brasil

Assim como Cyanne, a auxiliar financeira Lidiane Batista foi à praça com a filha, Lia Batista, de 10 anos, para ver o Arrastão do Pavulagem. O passeio ficou completo com a afilhada, Ysmaeli Blanco, de 2 anos, e o compadre, o promotor de vendas Marcos Blanco. O grupo, que estava com o tradicional chapéu de fitas do cortejo, decidiu ficar na cidade, também, devido à partida do Brasil contra a Noruega na Copa do Mundo 2026.

Lidiane foi à praça com a filha, a afilhada e o comprade (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

“A partir do próximo domingo, a gente já começa a curtir aqui perto mesmo, em Cotijuba e Mosqueiro. Mas, hoje, a concentração é 100% paro jogo do Brasil”, fala Lidiane. Ela afirma que, no Pavulagem, consegue finalizar o mês de São João com chave de ouro. Lidiane pretende, nos finais de semana seguintes, fazer passeios perto da capital, pois, para ela “tem muita coisa bonita aqui próximo também, dá pra aproveitar”.

Confira lugares para aproveitar as férias de julho em Belém

Complexo do Ver-o-Rio – Av. Mal. Hermes, 1374 - Umarizal; Portal da Amazônia – Avenida Bernardo Sayão, estendendo-se até a Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, na região dos bairros do Jurunas e Cidade Velha; Parque da Cidade – área do antigo Aeroporto Brigadeiro Protásio (Aeroclube), ocupando um grande espaço entre as avenidas Júlio César e Brigadeiro Protásio, e a Rua Senador Lemos; Parque da Residência – Av. Gov Magalhães Barata, 830 - São Brás; Mangal das Garças – R. Carneiro da Rocha, s/n - Cidade Velha; Bosque Rodrigues Alves – Av. Alm. Barroso, 2305 - Marco; Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi - Av. Gov Magalhães Barata, 376 - São Brás,; Estação das Docas – Av. Mal. Hermes, S/N - Campina; Praça da República – Avenida Presidente Vargas, 814, no bairro da Campina Praça Batista Campos – Tv. Padre Eutíquio, S/N - Batista Campos