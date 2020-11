VÍDEO: Famílias expulsas de fazenda em Marabá fazem ato na Augusto Montenegro pedindo ação do Iterpa

Representantes de 120 famílias que relatam terem sido expulsas da Fazenda Santa Clara, em Marabá, fecharam por vopkta das 9h da manhã desta quarta (11) uma das pistas da avenida Augusto Montenegro, em frente ao Instituto de Terras do Pará (Iterpa). Eles cobram medidas do poder público para resolver a situação fundiária na região, que estaria em análise no Iterpa. Veja:

Policiais Militares e agentes de trânsito foram acionados para desbloquear a via, que neste momento está liberada. Os manifestantes, porém cobram audiência no Iterpa e denunciam o acirramento da tensão entre proprietários da área e as famílias de pequenos agricultores. Eles dizem que estão há dez dias acampados do Iterpa e aguardam uma reunião para dar fim ao impasse.

Famílias preparam almoço no Iterpa: dez dias em Belém (Igor Mota / O Liberal)

"As famílias estão aqui desde domingo. Essa área é pública, segundo está comprovado no Iterpa. Temos conhecimento que eles podem entrar com ação requerendo a área, e isso não acontece", diz José Araújo Costa, um dos integrantes do ato. Ouça:

"Já mataram dois companheiros nossos da área. Há um grupo de milicianos ocupando as terras. Temos audiência de conciliação, mas eles não querem, acordo. E eu sou um dos que está marcado para morrer lá", afirma Costa. A terrra é de quase três mil hectares, dizem os manifestantes. "Querem dar apenas 400 hectares para a gente. Mas queremos a metade".

Funcionários do Iterpa que negociaram com os manifestantes essa manhã disseram que estão tentando marcar uma reunião para essa quarta, mas ainda não há respostas. No próximo dia 16 de desembro está marcada uma nova audiência de conciliação.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações com o Iterpa e tenta tambem ouvir os responsáveis pela desapropriação em Marabá. Acompanhe.