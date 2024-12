Famílias celebram chegada de novos bebês e esperança de um ano de alegria

Mais um ano se inicia com promessas de transformação - e especificamente em 2025, a palavra de ordem é “esperança”, como anunciado pelo Papa Francisco no início do Jubileu. A chegada de um bebê, além de ser um motivo de celebração, também renova a esperança das famílias, indicando que este ano promete ser repleto de novos começos. Com a emoção de carregar uma vida e os desafios dos primeiros dias de maternidade, futuras e recém-mães compartilham suas expectativas, sonhos e sentimentos para esse momento especial.

No dia 13 de dezembro, a família Feijó foi agraciada com a chegada de Matteo, que agora tem pouco mais de 15 dias de vida. A mãe é a secretária executiva Fabielen Feijó, de 35 anos. Ela e o administrador Leandro Feijó, de 41, já têm um filho mais velho, o Raimundo Neto, de 7 anos, e agora estão se adaptando novamente à presença de um bebê em casa. Segundo a mãe, mesmo com a experiência de cuidar de uma criança, cada um dos filhos tem uma personalidade, então também tem sido um aprendizado.

O casal Fabielen Feijó e Leandro Feijó está feliz com a chegada do pequeno Matteo, irmão mais novo de Raimundo Neto (Thiago Gomes / O Liberal)

“A gestação toda foi muito tranquila, cheia de emoção e alegria. Esperávamos muito e desejamos ele, e o nascimento dele próximo ao Natal, nesse clima familiar, foi maravilhoso, realmente um presente. Agora, a expectativa para 2025 é o desenvolvimento deles, do Neto também, a parte escolar, de projetos, e do Matteo vamos fazer aniversário, batizado, já tem um planejamento para 2025 e esperamos ter muita saúde neste ano”, comenta Fabielen.

Para o pai, a emoção também é grande. Leandro diz que nunca vai esquecer de tudo que sentiu no dia 13, quando o filho mais novo nasceu. E também adianta que o casal tem o plano de ter uma terceira criança, para formar uma família grande e feliz. “Meu pai passou isso para mim, o Natal em família, a troca de presentes. Sempre sonhei com tudo que estou vivendo hoje em dia, e a gente está se dedicando em cada fase”.

A grande diferença entre o primeiro filho, de 7 anos, e o neném recém-nascido é que o casal se vê hoje com mais maturidade, com o passar dos anos, além de uma construção familiar mais sólida, com mais estrutura e uma casa melhor para receber o bebê. Apesar de contarem com uma rede de apoio familiar e de amigos, o casal Fabielen e Leandro gostam de se ajudar e cuidar das crianças sozinhos, adquirindo novas experiências, sempre com muito amor.

Médica se prepara para dar à luz

A preparação para receber a bebê Maitê está bem avançada na casa da médica Lara Batista, de 35 anos, que já está com 39 semanas de gestação. Ela e o marido, o médico João Alves Júnior, de 37, estão contando os dias para conhecer a primeira filha, que deve nascer até este sábado (4). O casal vai esperar mais alguns dias para que Maitê nasça de forma natural; afinal, Lara se preparou bastante para isso, fazendo exercícios como yoga, pilates e fisioterapia durante toda a gravidez.

Os médicos Lara Batista e João Alves Júnior estão contando os dias para conhecer a primeira filha, nesta semana (Thiago Gomes / O Liberal)

A iminência do nascimento da bebê neste momento festivo, de virada de ano, tem tranquilizado os futuros papais, porque os familiares e amigos estão por perto, oferecendo o apoio necessário. “É um momento que a gente se revigora, renova nossas esperanças, e a chegada da nossa bebe é a nossa maior ressignificação de início de ano, então vai ser um momento muito especial. Estou tranquila, minha mãe já está aqui, meu marido está junto comigo”, diz Lara.

Para ela, além de uma criança trazer um novo significado para a vida pessoal, também há uma aproximação espiritual com Deus e Nossa Senhora de Nazaré. “É mais do que mudar a nossa alimentação e a nossa rotina. A gente tem um olhar diferente para o outro também. Então, eu acho que a maternidade é um momento que a gente tem de melhor, que vai se transbordando mesmo”. Até como profissional, ela vê agora uma diferença. Embora tenha experiência técnica, agora se coloca do outro lado, como paciente.

Casais estão à espera do primeiro filho

O casal Ana Paula Magno, de 36 anos, e Adelar Trevisan, de 60, também estão esperando a primeira filha: Ana Laura. A futura mãe é engenheira agrônoma e está entrando no oitavo mês de gestação, e conta que este tem sido um momento feliz em sua vida, que foi muito aguardado.

“A gravidez veio em um momento em que já estava tudo planejado. Estou curtindo cada segundo, cada movimento, cada novidade. E claro que tem uma ansiedade para quando ela chegar, para vermos ela, mas também já fica aquela saudade de ter todos os movimentos aqui na barriga”, relata Ana Paula. “Nossos pensamentos mudam muito. Antes, as metas todas eram alcançar o profissional, principalmente, e agora são todas para a Laurinha , traz uma nova perspectiva”, continua.

Ana Paula Magno está entrando no oitavo mês de gestação. Ela e o marido, Adelar Trevisan, estão esperando a primeira filha (Thiago Gomes / O Liberal)

Ela e o marido, que é pecuarista, já começam a imaginar como será sua rotina daqui a um ano - no Natal do ano que vem, os dois terão uma bebê para cuidar, já engatinhando. O maior plano do casal, segundo a engenheira, é garantir que a pequena tenha uma boa convivência com a família. Como já existem outras crianças, inclusive uma de dois anos, será uma nova geração caminhando juntos.

Da mesma forma, a administradora Juliete Martins, de 35 anos, está contando os dias para conhecer o primeiro filho e está fazendo pesquisas e conversando com outras mães. Com 35 semanas de gestação, ela sente que, a qualquer momento, o bebê pode chegar. Na sua família, o momento é de muita emoção, já que será o primeiro neto dos pais de Juliete, em um núcleo familiar composto, principalmente, por mulheres.

A administradora e o pecuarista já estão juntos há cinco anos e, embora a gravidez não tenha sido planejada, foi muito desejada pelo casal. “Eu nunca conseguia engravidar, mas não me cobrava, e em abril aconteceu”, lembra. Agora, Juliete está ansiosa para ter o primeiro filho nos braços, e já espera sentir o maior amor que já teve na vida.