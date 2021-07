Famílias atingidas por incêndios em Belém recebem cestas de alimentos do Governo do Estado

Nesta segunda-feira (26), as 12 famílias que foram atingidas pelos dois últimos incêndios ocorridos neste mês de julho - no bairro do Telégrafo e no bairro Curió-Utinga - receberam cestas de alimentos do Governo do Estado. Os incêndios destruíram casas e deixaram 25 pessoas desabrigadas. A entrega dos alimentos foi realizada durante a assinatura de repasse de galpões por parte da Companhia de Docas do Pará (CDP) ao Governo do Pará, na avenida Marechal Hermes.

As famílias já vinham recebendo assistência com as campanhas para arrecadar doações, promovidas pela Defesa Civil de Belém e pela Fundação Papa João XIII (Funpapa). As instituições acompanharam e encaminharam cada grupo familiar para serviços como emissão de documentos e atendimento psicossocial. Além disso, as famílias tiveram direito ao pagamento do aluguel social no valor de R$ 500, durante o período de seis meses. O benefício pode ser renovado pelo mesmo tempo.

"A gente está recebendo todo o apoio da Defesa Civil e é uma ajuda muito importante. Isso representa muito para gente, é uma forma de recomeçar, isso dá uma força muito grande neste momento triste. Eu perdi tudo, mas essa ajuda é sempre bem-vinda", disse Maria Helena de Macedo, professora, moradora do Curió-Utinga, representante de uma das famílias beneficiadas com os alimentos.

As campanhas para arrecadar doações, promovidas pela Defesa Civil de Belém, seguem abertas para receber alimentos não perecíveis, roupas, eletrodomésticos, móveis e brinquedos para as crianças. Desde 2019, já foram mais de 40 mil cestas entregues.

"Esse trabalho da Defesa Civil Estadual é uma premissa do Governo do Estado, que desde 2019 vem prestando auxílio humanitário para que todas as pessoas de Belém e do Estado, recebam auxílio em casos de emergência. Nós já distribuímos mais de 40 mil cestas básicas até o momento e é um trabalho que deve continuar sempre", ressalta o comandante geral do Corpo de Bombeiros do Pará e coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Hayman Souza.

Saiba o que doar e em quais locais

O Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica bem próximo do local do incêndio, montou uma campanha de arrecadação de alimentos, roupas, produtos de higiene e materiais de construção, para ajudar a comunidade desabrigada. As doações podem ser feitas, das 8h às 18h, na sala da Pastoral Social do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Rodovia Arthur Bernardes, Nº 459, no Telégrafo. Contato: 98161-9330 (Irna Pantoja).

Outro ponto de doações é a sede da Defesa Civil Municipal, localizada na Aldeia Cabana, na avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira. O horário de funcionamento do órgão é de segunda a sexta, das 8h às 17h. Mais informações podem pelo telefone (91) 98439-0646.

(Por Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do núcleo de Atualidades)