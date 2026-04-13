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Falta de neurocirurgião é denunciado por servidora em hospital Mario Pinotti, em Belém

Funcionária administrativa aponta precarização como projeto para fechar Pronto Socorro Municipal da 14 de Março

Cira Pinheiro e Vito Gemaque
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Servidora denuncia a falta de neurocirurgião no Hospital Pronto Socorro Municipal Mauro Pinotti, na travessa 14 de Março, em Belém. (Ivan Duarte/ Arquivo/ O Liberal)

Uma denúncia feita por uma funcionária do setor administrativo do Hospital Mario Pinotti, em Belém, chama atenção para a falta de neurocirurgião na unidade. A servidora Márcia Silva, de 57 anos, que trabalha há 25 anos no local, aponta que a ausência do profissional tem impactado diretamente no atendimento aos pacientes e colocado em risco a vida da população de Belém. 

"Há mais de um mês que falta neurocirurgião. Tem paciente de AVC aqui, tem paciente de cirurgia, tem paciente idoso, tem paciente jovem, teve paciente que já foi transferido com AVC grave. Tem paciente adolescente também com AVC homorrágico. Quer dizer as pessoas aqui estão jogadas ao léo, porque não temos neuro aqui no hospital", afirmou indignada.

"Eu vou repetir não temos neurocirurgia aqui no Pronto-Socorro. Se forem para televisão dizer que tem é mentira da gestão!", enfatizou.

Segundo ela, a situação é crítica e já estaria resultando em mortes que poderiam ser evitadas com assistência especializada. A funcionária relata que casos que exigem intervenção neurológica acabam sem o suporte necessário, comprometendo o atendimento de urgência e emergência.

"As pessoas estão vindo para cá, acidentadas de moto, de carro, de queda, e não estão tendo atendimento. Estão ficando aí com a cabeça cheia de sangue, uma situação muito difícil", apontou.

Servidora denuncia precarização do PSM da 14 de Março

A denúncia levanta preocupação sobre a estrutura e a capacidade de resposta do hospital diante de casos graves, além de reforçar a necessidade de providências imediatas para garantir atendimento adequado à população.

A servidora conta que outro jovem está internado no PSM da 14 de Março em situação grave, assim como estava o jovem Eloan Guilherme Soares, de 15 anos, que faleceu enquanto aguardava vaga para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte em neurocirurgia.

"Tem outro aí dentro na mesma situação, por falta de neuro. A desculpa da gestão é de que não há demanda de neurocirurgião aqui. Gestão vem pra cá! Vem pra cá! Para onde as pessoas vão quando se tem um AVC? É para cá que vem", desafiou a servidora. "Aqui que nós damos suporte para eles. É aqui que nós tratamos para transferir. Isso está gerando uma situação decadente", denuncia.

Márcia denuncia que a gestão do prefeito Igor Normando está sucateando o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti com o intuito de fechar o hospital. "Eles estão sucateando de propósito. Eles não querem colocar nada aqui. E eles não vem aqui. Hoje está tendo audiência no Ministério Público e eles fazendo o maior terror, porque querem fechar o Pronto Socorro. Ou seja, a luta vai continuar. Nós não vamos entregar essa instituição na mão de um prefeito que não sabe cuidar de nada. Ele não sabe o que é saúde pública. Ele não veio aqui uma vez desde que entrou na gestão", assegura.

 

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