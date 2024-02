Falta de agulhas para insulina dificulta tratamento de paciente com diabetes nas UBS de Belém

Em Belém, pacientes com diabetes tem enfrentado dificuldades para seguirem com o tratamento, devido à falta de lancetas (agulhas) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). O item, que serve para aplicação da insulina, essencial para o tratamento, é disponibilizado gratuitamente mediante cadastro. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) confirmou, em nota divulgada no dia 30 de janeiro, que o reabastecimento do estoque desse item está previsto para o próximo dia 7 de fevereiro.

VEJA MAIS:

A secretária do lar Edna Silva, de 56 anos, moradora do bairro da Cabanagem, faz tratamento contra diabetes há cinco anos e conta que faz quatro meses que está em busca de continuar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (Sus), porém, não está conseguindo devido à falta das agulhas. Ela também explicou que teve dificuldade para conseguir tiras de glicemia, que medem a glicemia capilar. Esse item também é disponibilizado gratuitamente nas UBS mediante cadastro.

Edna Silva, 56 anos, não consegue monitorar a doença devido à falta de material no SUS (Foto: Marx Vasconcelos | Especial para O Liberal)

De acordo com a paciente, ela está cadastrada no Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo), e também na UBS do bairro da Cabanagem. Os locais não possuem a agulha específica para aplicação da insulina, conforme a denunciante.

Edna conta que, toda vez procura as UBS, é informada que os materiais estão em falta. Ela afirma que isso vem acontecendo desde o mês de outubro. “Eles sempre falam que ainda não chegou, que não tem previsão ou dão um prazo mas quando retorno não tem. O próximo prazo que deram foi nesta sexta-feira (2). Estou rezando pra que chegue, pois é caro”, desabafa a trabalhadora. Ela também relata que procurou as UBS da Sacramenta, Jurunas, Condor e Cabanagem e todas lhe deram a mesma resposta.

Segundo Edna, tem sido muito difícil realizar a compra dos materiais, pois são caros. Ela gasta em média R$ 200 mensais para realizar a compra, pois não pode deixar de fazer o tratamento. “Faz muita falta, porque o salário é pouco, a gente tem que ficar revezando com outras necessidades, ainda tenho uma filha portadora de Síndrome de Down que também é diabética”, desabafou. Segundo ela, o tratamento é essencial para sua qualidade de vida.

A reportagem de O Liberal esteve na UBS do bairro da Sacramenta e da Cabanagem e, segundo a direção dos locais, os materiais estão disponíveis em estoque. Porém, relataram que a paciente poderia não estar cadastrada na unidade. Apenas o paciente cadastrado na UBS pode receber o atendimento. Caso esse paciente vá a outro bairro, ele não conseguirá realizar o procedimento.

Sesma

Na última terça-feira, 30, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) afirmou "que o estoque das tiras de glicose está regular na rede municipal de Saúde e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Cabanagem, Sacramenta, Jurunas e Curió-Utinga estão com o abastecimento mensal regular". Em relação às agulhas para insulina, a Sesma disse que "aguarda a entrega pelo fornecedor, prevista para o dia 07 de fevereiro".

Cadastro

A coordenadora de Referência Técnica de Medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) Flávia Moraes, explicou que tiras, lancetas, monitor de glicemia que faz a leitura das tiras, seringas e agulhas são disponibilizados gratuitamente nas Unidades Municipais de Saúde. Para ter acesso aos itens, o paciente precisa ser diabético insulinodependente, ou seja, paciente que faz uso de insulina. Os itens estão disponíveis para que o paciente possa fazer o acompanhamento dos níveis de glicemia em casa.

O paciente deverá se direcionar a sua unidade de saúde, de acordo com cada bairro e região. É necessário fazer um cadastro dentro da unidade, munido de laudo, receita, com validade de até seis meses, RG e cartão do Sistema Único de Saúde (Sus).

De acordo com Flávia Moraes, pacientes diabéticos que não fazem uso da insulina, mas precisam fazer o acompanhamento da glicemia capilar, podem fazer o acompanhamento dentro da unidade.

Em relação ao paciente migrar de uma unidade para outra, caso faltem os materiais, ela informou que o procedimento correto é o paciente conversar com o farmacêutico da unidade em que ele está cadastrado, para que ele seja encaminhado para uma unidade que ainda tenha estoque. Mas não é recomendado que o paciente vá sozinho a essa outra unidade, pois a prioridade é atender os pacientes cadastrados na mesma. “Existe uma logística para atender um público, uma quantidade de público em cada unidade”, explica a coordenadora.

Entenda para que serve e a importância desses materiais no tratamento contra diabetes

Tiras de glicemia

As tiras de glicemia são utilizadas para medir a glicemia capilar. Por meio delas é possível visualizar a porcentagem de glicose que está presente no paciente. A partir desse parâmetro, é possível identificar se o paciente está com a glicose normal, elevada ou baixa.

Agulhas para insulina (lancetas)

As agulhas são utilizadas nas canetas de insulina, para que o paciente consiga fazer a injeção, a aplicação no tecido subcutâneo dessa insulina.

Presidente da Regional Pará da Sociedade Brasileira de Diabetes, o endocrinologista Rubens Tofolo Júnior diz que no Estado há uma portaria que garante o tratamento gratuito fornecido pelo município a pacientes com diabetes, mas, na prática, isso não tem acontecido.

“O que a gente tem visto, nos últimos anos, é um descaso. Bsicamente tem faltado muito e os pacientes estão denunciando. Tem que denunciar mesmo, pois isso é grave”, diz.

Ainda segundo Rubens, pacientes diabéticos tipo 1 (que só usam insulina), precisam fazer a medição da glicose seis vezes por dia. “Isso acaba se tornando muito caro para eles, ter que comprar essas tiras”, explica.

Rubens Tofolo também relata que a falta de monitoração da glicose acaba sendo muito perigosa para o paciente. “Se o paciente não medir a glicose, ele pode ter um problema no rim, aí vai ter que fazer diálise. Se o paciente não monitorar, ele não sabe como está o controle e pode vir um descontrole dessa diabete, onde o paciente terá complicações”, disse.

O endocrinologista ainda aconselha sobre os cuidados para evitar a diabetes, como diminuir a ingestão de carboidratos, fazer atividade física. “A atividade pega a glicose da corrente sanguínea e joga para dentro das células. É uma mudança no estilo de vida, que contribui muito para o não desenvolvimento ou para postergar o aparecimento da doença. É importante a conscientização de que é uma doença muito presente”, finaliza.