Falta de água no bairro do Marco deve durar 14 horas seguidas

Moradores do bairro do Marco, em Belém, vão ficar sem abastecimento de água por 14 horas seguidas. A suspensão no serviço está marcada para começar nesta segunda-feira (28), às, 22h, e seguir até terça-feira (29), ao meio-dia. A interrupção do fornecimento de água é explicado por conta de uma obra de substituição de redes, conforme informou a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

Confira o anúncio feito pela Cosanpa na tarde desta segunda-feira: