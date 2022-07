Guamá e Umarizal ficam sem água a partir da noite desta terça (19/07)

Dando sequência aos serviços de substituição das redes de água que vem sendo realizados nas últimas semanas, a Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa) comunicou a suspensão do abastecimento de água em partes dos bairros do Umarizal e do Guamá, em Belém, a partir das 22h da noite desta terça-feira (19). A informação foi confirmada por meio de publicação feita no Twitter provisório de serviços públicos e informações para a sociedade (@govpara). A previsão de retomada é somente a partir das 12h desta quarta-feira (20).

No bairro do Guamá, as ruas afetadas serão: avenida José Bonifácio, rua dos Mundurucus, passagem Guerra Passos, rua Caraparu, além da rua Paes de Souza e transversais. Já no Umarizal, a falta d’água será sentida pelos moradores da travessa José Pio, rua Bernal do Couto, travessa Dom Pedro I, avenida Pedro Álvares Cabral e adjacências. No total, os moradores dessas localidades ficarão 14 horas sem água.

(Gabriel Pires, estagiário, sob supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)