Falha no sistema elétrico deixa Praça Santuário de Nazaré às escuras em Belém

A Praça Santuário de Nazaré, em Belém, está sem luz elétrica em alguns postes. Conforme a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), por meio de nota divulgada neste domingo (22/3), parte da iluminação do espaço está comprometida. A razão é um problema técnico no sistema elétrico da área.

Segundo o comunicado, assim que a falha foi identificada, equipes responsáveis foram acionadas para avaliar a situação e realizar os reparos necessários, com o objetivo de restabelecer o serviço o mais rápido possível.

“A DFN esclarece ainda que não houve registro de furto ou vandalismo relacionado à estrutura elétrica do local. Os totens de segurança instalados na praça permanecem em pleno funcionamento, garantindo o monitoramento e a segurança do espaço. A Diretoria agradece a compreensão de todos e reforça que segue acompanhando a situação até a completa normalização da iluminação da praça”, comunicou.

Moradores das proximidades da praça, localizada no bairro de Nazaré, divulgaram nas redes sociais alguns vídeos do local no escuro e disseram que a situação estaria assim há cerca de três dias. A praça, localizada em frente a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, é conhecida por receber diariamente grande fluxo de pessoas. Entre eles estão devotos, frequentadores e moradores que utilizam o espaço para lazer e caminhadas. Isso tem gerado preocupação quanto à segurança durante a noite. O vídeo divulgado mostra a situação da falta de iluminação na praça. As imagens evidenciam trechos do espaço sem luz.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Equatorial e aguarda o retorno.