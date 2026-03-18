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Faculdade oferece atendimento psicológico gratuito em Belém; saiba como funciona o serviço

Serviço inclui psicoterapia individual, grupos terapêuticos para pessoas LGBT+ e plantão psicológico

Hannah Franco
fonte

Faculdade de Belém oferece atendimento psicológico gratuito. (Divulgação)

Pessoas com 16 anos ou mais podem acessar atendimento psicológico gratuito em Belém por meio do Serviço-Escola de Psicologia, localizado no bairro da Batista Campos. A iniciativa oferece psicoterapia individual, grupos terapêuticos voltados ao público LGBT+ e plantão psicológico. O serviço busca ampliar o acesso da população ao cuidado com a saúde mental, em um contexto em que o tema ganha cada vez mais relevância.

A proposta é garantir acolhimento e escuta qualificada sem custos para os participantes. As inscrições estão abertas até o dia 3 de maio, e devem ser realizadas presencialmente em dias e horários específicos.

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O cenário reforça a importância de iniciativas como essa. Levantamentos recentes indicam que o Brasil apresenta uma das maiores taxas de transtornos de ansiedade no mundo, atingindo 9,3% da população, o que representa cerca de 18 milhões de pessoas. Em relação à depressão, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam crescimento de 25% nos casos após a pandemia de covid-19.

O serviço gratuito é ofertado pelo curso de Psicologia da Faci Wyden. Os atendimentos são realizados por estudantes em formação, sob supervisão direta de psicólogos e professores da instituição. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a rede de cuidado em saúde mental, oferecendo suporte gratuito e qualificado à população.

Como se inscrever no atendimento psicológico gratuito

Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documento original com foto às terças, quartas ou quintas-feiras, das 8h às 11h e das 14h às 17h. No momento da inscrição, é feita uma triagem psicológica inicial para identificar as necessidades de cada pessoa.

A partir dessa escuta, o participante é encaminhado para a modalidade de atendimento mais adequada e passa a integrar uma fila de espera. Não há limite de inscrições durante o período estabelecido.

Para se inscrever, é necessário apresentar RG e CPF originais e físicos, ou outro documento original com foto.

Serviço: atendimento psicológico gratuito em Belém

Inscrições: até 3 de maio
Público: pessoas a partir de 16 anos
Atendimento para inscrição: terça a quinta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h
Local: Serviço-Escola de Psicologia da Faci Wyden
Endereço: travessa dos Tupinambás, nº 461, bairro Batista Campos - Belém

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Palavras-chave

saúde mental

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psicoterapia

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