Mais de 20 UBSs oferecem atendimento psicológico gratuito em Belém; veja como procurar o serviço

O sofrimento é parte da vida, e as emoções pertencem à experiência de socialização, essencial para a vida humana. No entanto, quando o sofrimento afeta a rotina e há um comprometimento de áreas da vida, como trabalho, sono e relações familiares e afetivas, é importante buscar acompanhamento psicológico. Em Belém, mais de 20 Unidades Básicas de Saúde oferecem o serviço de forma gratuita.

Para ter acesso ao serviço, o paciente precisa apresentar apenas três itens: cartão SUS, comprovante de residência e documento de identidade. O atendimento psicológico na rede municipal pode ser acessado por demanda espontânea, quando o usuário procura diretamente a Unidade Básica de Saúde (UBS), ou por encaminhamento de profissionais da equipe, como médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde.

Após o acolhimento, a equipe avalia a necessidade do usuário e define, de forma compartilhada, o plano de cuidado, que pode incluir atendimento psicológico individual ou em grupo, acompanhamento compartilhado e ações de promoção da saúde mental no território.

Segundo Eluana Carvalho, coordenadora da Referência Técnica em Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), os serviços ao paciente funcionam de forma integrada. “A pessoa pode ser atendida na UBS mais próxima de sua residência. Se o caso estiver mais agravado, pode ser encaminhada ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). O usuário também pode procurar diretamente o CAPS, onde será realizada uma triagem para definição do plano terapêutico. Caso o CAPS avalie que não se trata de um caso agravado, o paciente é encaminhado novamente para a UBS”, explica.

Cuidado contínuo

O fortalecimento de políticas públicas voltadas à saúde mental é essencial para garantir o acesso da população ao atendimento psicossocial. A campanha Janeiro Branco, criada em 2014, tem como objetivo promover diálogos e ações de conscientização sobre saúde mental, aproveitando o simbolismo do início do ano, associado a reflexões, recomeços e planejamento de vida.

Em Belém, a Sesma realiza, ao longo do mês de janeiro, a campanha “Cuidado em Saúde Mental: de janeiro a janeiro”, reforçando que a atenção deve ser contínua e permanente. Ao longo do mês, a pasta promoverá ações voltadas à escuta qualificada e ao fortalecimento do cuidado em saúde mental.

Confira as programações

19/1

Hora: 9h às 12h

Roda de conversa e oficina de sensações

Local: Auditório da Casa do Idoso – Av. José Malcher, 333 – Nazaré.

20/1

Hora: 9h às 12h

Oficina com profissionais de psicologia da Atenção Primária à Saúde

Local: Auditório da Sesma – Av. Governador José Malcher, 2821, 2º andar.

22/1

Hora: 9h às 12h

Roda de conversa com psiquiatra da Sesma e psicóloga da Semu. A ação tem como objetivo promover acolhimento, orientação em saúde mental, práticas integrativas e complementares em saúde (PICS), aromaterapia e espaço de escuta qualificada, favorecendo a troca de experiências entre mães e familiares de usuários do CAPS Infantojuvenil.

Local: Travessa Magno de Araújo, 300 – Telégrafo.

23/1

Hora: 9h às 12h

Roda de conversa alusiva ao Janeiro Branco: “Cuidando de quem cuida”

Atividade voltada aos familiares de usuários do Serviço de Atenção Domiciliar – Programa Melhor em Casa.

Local: Auditório da Sesma – Av. Governador José Malcher, 2821, 2º andar.

28/1

Hora: 9h às 12h

Evento Magno de Abertura – Janeiro Branco 2026

Marco institucional da campanha no município de Belém, reunindo gestores, trabalhadores, usuários e parceiros da rede de atenção à saúde.

Confira a lista completa de locais com atendimento psicológico em Belém

Além do Postão de Icoaraci, que atende mulheres e meninas vítimas de violência, a Prefeitura de Belém oferece acolhimento psicológico em mais de 20 UBSs da capital:

UBS Cabanagem – Rua São Paulo, s/nº, entre as ruas São Pedro e Olímpia

UBS Fátima – Rua Domingos Marreiros, 1816, entre a travessa Castelo Branco e 3 de Maio

UBS Cremação – Rua dos Pariquis, 2906, entre a avenida Alcindo Cancela e a travessa 14 de Março

UBS Jurunas – Rua Fernando Ghilhon, s/n, entre a passagem Jacob e a travessa Monte Alegre

UBS Guamá – Rua Barão de Igarapé-Miri, 479

UBS Condor – Passagem Lauro Malcher, 285, entre a avenida Padre Eutíquio e a travessa dos Apinajés

UBS Marambaia – Avenida Augusto Montenegro, km 1, s/n, em frente ao Colégio Madre Celeste

UBS Telégrafo – Rua do Fio, s/n, entre as passagens São João e São Pedro

UBS Tavares Bastos – Avenida Rodolfo Chermont, 751, entre as ruas K e L

UBS Sacramenta – Avenida Senador Lemos, s/n, esquina com a avenida Doutor Freitas

UBS Curió – Passagem Engenheiro Alberto Engelhard (Estrada da Ceasa)

UBS Vila da Barca – Rua Coronel Luiz Bentes, próximo à avenida Pedro Álvares Cabral

UBS Providência – Avenida Norte, s/n

UBS Tapanã – Rua São Clemente, s/n

UBS Paraíso dos Pássaros – Rua dos Tucanos, s/n, bairro Val-de-Cans

UBS Pratinha – Rodovia Arthur Bernardes, s/n (Base Naval)

UBS Satélite – Conjunto Satélite, WE-8, s/n

Postão de Icoaraci – Rua Manoel Barata, 840

UBS Maguari – Conjunto Maguari, Alameda 15, s/n

UBS Águas Lindas – Conjunto Verdejantes I, 2ª rua, s/n

UBS Bengui II – Passagem Maciel, s/n, ao lado da Escola Marilda Nunes

