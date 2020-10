Faculdade de Belém suspende aulas após professor testar positivo para covid-19

Após um professor testar positivo para a covid-19, a faculdade Estácio Belém decidiu suspender, temporariamente, em todas as unidades da capital, as aulas presenciais que tinham sido retomadas, desde setembro, de forma gradual, com limitações e protocolo de segurança. O docente trabalha na unidade da Doca, no entanto, segundo a instituição, estava trabalhando apenas em regime on-line.

"Priorizando a saúde de alunos e professores durante a pandemia, a Instituição adota um protocolo de segurança mais conservador. Na existência de notificados sobre suspeita ou confirmação de resultado positivo para a covid-19, optamos por suspender temporariamente as atividades para a proteção de todos", informou a nota.

O comunicado não deu detalhes sobre o estado de saúde do professor. "Atualmente, a Estácio acompanha o caso de um docente que ministra aulas exclusivamente por meio da plataforma on-line e que foi diagnosticado com a covid-19. A instituição está prestando apoio aos familiares do professor e nossa comunidade deseja uma rápida recuperação ao colega", acrescentou a nota.

A Estácio também disse que se engajou nos esforços de combate à pandemia muito cedo e adotou uma série de medidas preventivas para garantir a segurança e a saúde de alunos e professores em todas as unidades. Segundo a nota, os espaços vêm sendo inspecionados regularmente e foram redesenhados e sinalizados, para assegurar maior distanciamento.

"Disponibilizamos álcool em gel e realizamos campanhas de orientação. As revisões dos sistemas de refrigeração foram intensificadas, as equipes de limpeza foram reforçadas, para garantir a higienização de espaços comuns, e o uso de equipamentos de segurança é obrigatório", pontuou.