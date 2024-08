Fábrica de cimento é notificada e tem produção suspensa após denúncia de moradores, em Belém

Uma fábrica de cimento, localizada no bairro do Una, em Belém, foi notificada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para suspender a produção de cimento e argamassa no local. A ação veio após denúncia de moradores do bairro que vêm enfrentando problemas causados por poluição ambiental.

"Essa indústria espalha uma forte fumaça todos os dias, o que gera muitos transtornos para os moradores, como a poeira, que traz problemas respiratórios, acúmulo de lixo e entulho na rua. É uma fumaça preta, muito forte, que sai de lá. A gente está há anos nessa situação e o proprietário nunca resolveu. Ele precisa tomar uma providência", afirma a moradora Crislene Ferreira.

Durante a visita da equipe da Semma, a fábrica não estava funcionando. Entretanto, o proprietário foi notificado sobre a proibição da produção dos materiais. "No momento da visita, não estava tendo produção. A fábrica estava fechada. Diante disso, não foi constatado o funcionamento da mesma. Ainda assim, o responsável pelo local foi notificado e proibido de exercer atividades na área", explica a técnica da Semma, Paula Ondina.

A empresa também foi notificada pela Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa). Caso o termo de notificação não seja cumprido e a fábrica atue sem licença, a empresa será autuada e estará sujeita a multa.