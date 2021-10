Exposição reúne peças utilizadas pelo Papa João Paulo II durante visita a Belém

A Catedral Metropolitana de Belém inaugurou nesta sexta-feira (22), dia que a Igreja Católica celebra a Memória Litúrgica de São João Paulo II, uma exposição com peças usadas pelo santo padre durante visita à Belém, em 1980. Está é a primeira mostra organizada pelo Museu da Sé de Belém, aberto no último dia 6 de outubro. A previsão da Pastoral do Turismo (Pastur), responsável pelo Museu, é que a montagem fique aberta ao público por duas semanas.

A exposição pioneira reúne louças, objetos litúrgicos e mobiliário que foram guardadas por anos pelos Curas que passaram pela Sé de Belém, como o jogo de prata doado pelo Governo do Estado e personalizado com o nome do pontífice, conjunto de lençóis bordados com as iniciais de João Paulo II e a casula utilizada durantes as celebrações na capital paraense, dentre outros artigos.

No Museu da Sé de Belém os visitantes também poderão apreciar itens que compõem o patrimônio da Catedral e do acervo pessoal do Arcebispo de Belém, do Cura da Sé e do historiador João Lacerda, sob a curadoria e composição de Cassio Pessoa Araújo.

“Esse espaço representa a identidade religiosa paraense que foi herdada dos portugueses, consequentemente temos também alguns elementos que mesclam com a nossa cultura local, como a cadeira que João Paulo II sentou que tem um aspecto barroco mas também apresenta traços marajoaras. então tem essa mistura de identidade, além desse conhecimento de como se desenvolveu a história, que a igreja também teve um processo muito grande nessa construção cultural da nossa cidade”, destaca Jorge Monteiro, coordenador da Pastur.

A Exposição São João Paulo II faz parte da “Visita Guiada da Catedral”, onde o público pode fazer um tour pelas dependências da Igreja da Sé. Para participar, os interessados devem procurar a secretaria paroquial da Catedral de Belém e se inscrever na visita monitorada realizada pela Pastoral do Turismo (Pastur) que ocorre de segunda a sexta-feira, de 14h às 17h. O passeio custa R$15 e dá acesso à Sacristia dos Cônegos, a Capela das Almas, Ossuário, Museu da Sé, órgão, torre da igreja e vista do Altar Mor.