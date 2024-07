Exposição e ações com crianças fizeram parte da programação da 76ª Reunião Anual da SBPC

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) apresentou a exposição "Crânios: o Design Evolutivo dos Animais", sob a coordenação da professora Ana Lúcia Gutjahr, na 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), nesta quarta-feira (10). A exposição segue até quinta (11).

A mostra convida o público a explorar a trajetória evolutiva dos animais por meio dos crânios. Painéis informativos e vídeos complementam essa experiência imersiva, oferecendo uma perspectiva comparativa das transformações evolutivas que têm ocorrido na natureza.

Conforme Ana Lúcia Gutjahr, o objetivo da exposição é mostrar como os grupos de animais evoluíram ao longo do tempo, desde o surgimento, começando com a vida dentro da água, de uma forma mais simplificada, como os tubarões até chegar aos mamíferos.

A professora reforça que a educação em biodiversidade é fundamental para a conservação das espécies. "Se as pessoas não são informadas sobre a importância da biodiversidade, não podem entender por que devem conservar. Você tem que dizer para as pessoas o que aquilo significa na vida dela. No momento que você diz o que aquilo significa, aí ela vai saber da importância e vai mudar suas atitudes. Se estão erradas, vai corrigi-las para poder colaborar com a conservação. A exposição foi desenhada para ensinar isso, mostrando como os animais evoluíram desde formas mais simples até os mamíferos complexos", enfatiza.

Inédito

Pela primeira vez em 76 anos, uma reunião anual da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência (SBPC) recebeu crianças da primeira infância, entre os 3 e 5 anos de idade. A atividade foi proposta pela Secretaria Municipal de Educação (Semec), que está recebendo alunos de várias escolas municipais na tenda Mairi das Infâncias, onde realiza oficinas lúdicas para incentivar os pequenos futuros cientistas. O Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, visitou as instalações da SBPC, na Universidade Federal do Pará, na manhã desta quarta-feira, 10, e conversou com os alunos sobre a importância da iniciação científica.

Saberes - O espaço Mairi das Infâncias oferece quatro oficinas de introdução aos saberes científicos de forma lúdica: A Usina de Pigmentos Naturais; a Química das Bolhas de Sabão; A transformação com Argila e Os Mobiles - brinquedos de equilíbrios e ventos, como conta Nilcilene Dias, Coordenadora da Educação infantil da Semec.

“É a primeira vez em 76 edições da reunião anual do SBPC, que é o maior evento científico da América Latina e um dos maiores do mundo, que as crianças com menos de 6 anos participam do evento. Portanto, estamos fazendo história e eles estão interessados já em replicar essa experiência. A partir de agora, sempre teremos não só os jovens do ensino fundamental maior, mas as crianças também passam a participar. Está de parabéns toda a equipe da Semec que teve essa sensibilidade de incluir as crianças no evento”, declarou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Penúltimo dia

No penúltimo dia de programação científica, nesta quinta-feira, 11 de julho, a 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) contará com mais de 40 debates. As atividades, presenciais e online, são promovidas pela Universidade Federal do Pará (UFPA), que recebe o evento neste ano, e pela SBPC e sociedades afiliadas.

Entre os destaques do dia, está a conferência “Ciência em rede para o desenvolvimento da Amazônia” que será apresentada por Emmanuel Zagury Tourinho, reitor da UFPA, no auditório do Prédio das Pós-Graduações do Instituto de Tecnologia. A atividade, que começa às 10h, será apresentada por Paulo Artaxo, vice-presidente da SBPC.