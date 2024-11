Exposição de carros antigos é realizada em clube de Belém na próxima sexta (22/11)

Amantes de carros antigos poderão se deleitar ao apreciar modelos ao vivo e em cores na II Exposição de Carros Antigos realizada pela Assembleia Paraense, na próxima sexta-feira, 22, em Belém. O evento é realizado em parceria com a Associação Automóveis Antigos do Pará (Asaap).

O evento está marcado para começar a partir das 18h no Boulevard, centro de eventos localizado na Sede Campestre do clube. A programação inclui, ainda, atrações musicais: a Banda Pano Preto e o DJ Fernando Azevedo, que devem animar o ambiente com repertório cheio de clássicos.

Mais informações para sócios do clube, acessar o site.

Serviço:

II Exposição de Carros Antigos

Data: 22/11

Hora: 18h

Local: Boulevard (Sede campestre da Assembleia Paraense). Av. Alm. Barroso, 4614 - Souza, Belém