Exposição de aeronaves em Belém: memorial da FAB na Amazônia reabre com visita de 2 mil pessoas

Neste sábado (03), a Base Aérea de Belém (BABE) reabriu as portas do Memorial da Força Aérea Brasileira (FAB) na Amazônia. Neste ano, a Aeronáutica irá expor, uma vez ao mês, uma de suas aeronaves para visitação do público, com entrada gratuita das 9h às 16h. Hoje, a aeronave escolhida para abrir a exposição foi a C-98 Grand Caravan, pertencente ao Primeiro Esquadrão de Transporte Aéreo (1° ETA).

Segundo o major aviador, Leonardo Borges do Santos, um dos objetivos da exposição é estreitar os laços com a população e mostrar um pouco do trabalho e da história da FAB na região amazônica. “Receber esse público está superando nossas expectativas, é bem gratificante. Nós esperávamos receber até 500 pessoas hoje, mas ultrapassamos bastante esse número e só no período da manhã, atingimos um número de aproximadamente 2 mil pessoas”, disse.

Aeronave C 98 Caravan (Foto: Igor Mota | O Liberal)Aeronave C-98 Grand Caravan, pertencente ao Primeiro Esquadrão de Transporte Aéreo (1° ETA). (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Ainda segundo ele, o Memorial da FAB na Amazônia estará aberto todos os sábados das 9h às 16h. “Estamos retomando as atividades para 2024, maiores informações podem ser obtidas através do Instagram “ Amigos do Memorial”. Em louvor esse ano, iremos expor pelo menos um sábado ao mês uma de nossas aeronaves. Neste fim de semana, estamos disponibilizando a C-98, que é uma aeronave de emprego na Região Norte, que faz emissão de transporte aero logístico, missão de evacuação aero médica, transporte de órgão que é muito empregado aqui em virtude da sua versatilidade”, explica o major.

"Quis apresentar os aviões para minha sobrinha, ela é de Santa Catarina e está vindo conhecer o memorial. Ela já visitou o museu, teve uma experiência boa, ela conhece o Santos Dumont, na escola dela teve uma apresentação, ela viu aqui e ficou muito satisfeita e feliz de estar participando. A ideia foi trazê-la para que ela tenha mais um conhecimento sobre aviação”, contou o gerente comercial Rafael Soares, que esteve na manhã de hoje na exposição.

Gerente comercial Rafael Soares e a sobrinha Maria Helena, de 6 anos. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O 1° ETA, também conhecido como Esquadrão Tracajá, é uma unidade aérea da Força Aérea Brasileira sediada na BABE, e opera as aeronaves C-97 Brasília, C-95 Bandeirante e C-98 Grand Caravan. Sua missão é realizar missões de transporte aéreo e de tropa, ligação de comando e evacuação aero médica. O esquadrão tem a importante função logística na força, permitindo o fluxo de material e pessoal, dando capilaridade ao transporte realizado pelos grupos de transporte que operam aeronaves de grande porte.

Como chegar na base aérea de Belém



O Memorial da FAB na Amazônia fica localizado na Rodovia Arthur Bernardes, s/n, km 7. Veja no mapa: