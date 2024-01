Belém recebe mais uma edição da Exposição de Calendários do Japão

O público paraense poderá conferir mais uma edição da Exposição de Calendários do Japão, a mostra, realizada em Belém desde 2020, é promovida através da parceria entre o Consulado do Japão em Belém, a Fundação Cultural do Pará (FCP) e a Biblioteca Arthur Viana. A exposição ocorre no hall da Biblioteca Arthur Vianna, em Belém com entrada franca. Todos os 47 calendários expostos serão sorteados entre as pessoas que preencherem a enquete sobre a mostra, no final do evento.

Segundo o cônsul principal do Consulado do Japão em Belém, Satoshi Morita, a ideia da exposição surgiu porque a Biblioteca Arthur Viana é uma biblioteca pública onde diversos estudantes e pesquisadores e pessoas em geral transitam. “Os calendários do Japão são muito diferentes dos que os paraenses estão acostumados, pois são todos ilustrados com elementos de paisagens urbanas e naturais, arquitetura, pet/animais, flora, arte, entre outros”, explicou o cônsul.

Morita ressaltou ainda que o formato atual de calendário mensal com fotos tornou-se popular a partir de 1949. “Hoje, as empresas distribuem aos clientes grandes variedades de calendários que também é uma fonte de divulgação das paisagens e da cultura japonesa”, destacou. Morita declarou então que o incentivo dessa cultura é de grande importância na formação pessoal, moral e intelectual do indivíduo. “Vale mantermos viva também a cultura japonesa que está enraizada com a da nipo-paraense e também para o intercâmbio nipo-brasileiro”.

A mostra é composta de 47 exemplares de calendários 2024 enviados diretamente do Japão e cinco famosas bonecas japonesas trajando Kimono (vestimenta tradicional japonesa) bordado e produzido artesanalmente. Muitas delas, chamadas de Ningyo (boneca), representavam os personagens do Kabuki ou Nô (teatros tradicionais do Japão) da época. Vale destacar ainda que, como programação paralela, será realizada a Oficina de Origami (dobradura de papel): dia 25 de janeiro, 08 e 15 de fevereiro, 15h às 16h30, também com participação gratuita.

Oficina de Origamis

Tem como objetivo ensinar os participantes a aplicar a técnica de dobradura de papel para estimular a habilidade de elaborar e alcançar um objetivo a partir do exercício de origami. O Origami passou a ser utilizado para estimular a criatividade, a memória, a concentração, a participação e o desenvolvimento da socialização e da afetividade, aspectos que contribuem para o desenvolvimento psicomotor.

Agende-se

Exposição de Calendários do Japão

Data: 15 de janeiro a 29 de fevereiro de 2024

Hora: 09h às 18h

Local: Hall de entrada da Biblioteca Arthur Vianna (3º andar) da Fundação Cultural do Pará (Av. Gentil Bittencourt, nº650 – Belém, PA)