Exposição fotográfica ‘Amazônia – Retratos da vida’ traz floresta em aspectos culturais e sociais

Despertar o senso crítico e ativar a responsabilidade de cuidar e preservar da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, são duas das intenções do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Em alusão à data, o Shopping Metrópole Ananindeua, realiza nesta sexta-feira (4), às 19h, a abertura da exposição “Amazônia – Retratos da Vida”, em parceria com o Foto Cine Clube Grão Pará.

O público poderá acompanhar a mostra de 32 de fotos de 15 artistas convidados. A exibição será dividida em três seções de fotos, que retratam diferentes aspectos da Amazônia e textos associados à temas de “Recursos florestais”, com destaque para árvores e flores nativas; a “Água”, com imagens de rios da região; a “População”, com registros de povos populares em harmonia com a natureza.

No sábado (5), haverá uma programação especial do Instituto ASFLORA em parceria com o shopping para comemorar a data. Serão distribuídas mudas frutíferas, haverá uma apresentação de Teatro na Floresta, e por fim, uma oficina de Horta no Vaso, para ensinar a montar a ‘hortinha’ em casa.

SERVIÇO

Exposição “Amazônia – Retratos da vida”

Local: No Shopping Metrópole Ananindeua (Piso L3), em frente à iPlace.

Lançamento: na sexta-feira (4), a partir das 19h.

Término da exposição: no próximo sábado (19).

Horário de funcionamento: Segunda a sábado 10h às 22h; domingos 12h às 22h.