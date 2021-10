Experiência virtual em 360 graus leva público para o meio da procissão do Círio

O Grupo Liberal promoveu, na tarde desta quinta-feira (7), uma verdadeira experiência de fé e devoção a paraenses e turistas que visitavam a Estação das Docas, em Belém. Com a distribuição de cardboards - óculos de realidade virtual- promocionais, o público foi convidado a assistir ao filme “A promessa de Iracema”, uma produção em tecnologia 360 graus gravada durante o Círio de 2019, antes das restrições impostas pela Covid-19. A ação também será realizada nesta sexta-feira (8), de 16h às 19h.

Aurélio Oliveira, gerente de Marketing do Grupo Liberal, explica que o objetivo da iniciativa é oferecer aos participantes e a quem não conhece o Círio uma imersão virtual na festa religiosa.

“O Círio de Nazaré é um momento único na vida dos paraenses, um momento que as pessoas passam o ano inteiro esperando para compartilhar, reunir a família, ir em busca de realizar as suas promessas. Infelizmente a pandemia nos privou desse momento de compartilhar a procissão, mas o Grupo Liberal, atento a essa necessidade e essa saudade de estar junto, está trazendo para o público essa oportunidade de reviver esse Círio de forma virtual. Através de um óculos de realidade virtual 360 você vai poder estar dentro da procissão vendo de todos os ângulos e acompanhando uma história linda de superação, de amor e de vida”, afirma.

Uma das pessoas que participou da ação promocional foi a marítima Yngreti de Souza. Ela é paraense, devota de Nossa Senhora de Nazaré, mas mora no Rio de Janeiro e visita a cidade natal anualmente, sempre no mês de outubro. “Em virtude do que nós estamos passando o documentário não supre o Círio, mas ele conforta, nos aproximando ainda que estejamos com essa distância, e procura trazer o mais próximo possível. É acolhedor!”, avalia.

Foi a primeira vez que o filme “A promessa de Iracema” foi exibido ao público. A obra conta a história de Iracema, uma mãe da comunidade de Piriquitaquara, na ilha do Combu, região das ilhas de Belém. Ao ver a filha entre a vida e a morte, Iracema pede a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré e, no domingo do Círio, embarca em uma jornada para cumprir sua promessa. A ação foi uma realização em parceria com as produtoras CasaBarco Filmes, Leão do Norte e Pina Filmes.

O filme, marcou presença em festivais de cinema, como Buenos Aires International Film Festival, The Fine Arts Film Festival na Califórnia (EUA), 4º Ecrã Festival de Experimentações Audiovisuais, além de ter ganhado menção honrosa do júri no Festival Internacional de narrativas de não-ficção da Patagônia.

A produção também tocou o coração da estudante Giuliana de Andrade, que todos os anos acompanha as procissões. “Eu achei muito especial porque é algo que a gente consegue viver mesmo que não estando fisicamente. Eu sinto muita falta, sou muito devota de Nossa Senhora, sempre me emociono muito mesmo que seja vendo ela passar, então é muito especial essa ação porque as pessoas que são devotas se sentem muito mais próximas aqui, consegue sentir uma emoção e lembrar um pouco de como era quando a gente estava nas ruas”, pontua.

Quem tiver o interesse de vivenciar o Círio Interativo e não puder ir até o local, os cardboards estarão disponíveis para venda até o dia 18 de outubro em diversos pontos de venda, bancas de revista da capital, pontos dos Classificados de O Liberal nos shoppings Boulevard e Pátio Belém e na sede do grupo, na avenida Romulo Maiorana, 2473, próximo ao Bosque Rodrigues Alves. O filme já está disponível em oliberal.com/cirio para acesso ilimitado e aberto.